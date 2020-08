Nell’anno più orrorifico di sempre segnato dall’emergenza Covid-19 la seconda edizione dell’ Apulia Horror International Film Festival si terrà online, approfittando delle ristrettezze dovute alle norme anti-contagio per sperimentare una nuova formula che porterà la kermesse direttamente sul web, a portata di tutti anche se distanti. Il 29 agosto alle ore 21:00 sarà possibile visionare in streaming sulla pagina Facebook di AHIFF i sette cortometraggi internazionali finalisti (gli iscritti erano 120, i selezionati in concorso 15), mentre il 30 agosto (alla stessa ora, sempre sulla pagina Facebook) sarà possibile assistere alla premiazione live streaming dei cortometraggi vincitori del “Premio DAMS”, “Premio della critica” e “Miglior Cortometraggio”. Saranno presenti sotto forma di video-messaggio anche ospiti come Lamberto Bava, Davide Pulici, Federico Frusciante, il premio Oscar Chris Walas. All’intero staff del festival preme ringraziare il Comune di Gallipoli che nonostante tutte le difficoltà legate al momento storico si è adoperato per contribuire concretamente alla realizzazione dell’evento. Il cinema non si ferma: l’arte è il miglior modo di sconfiggere la paura.