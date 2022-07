Alla scoperta dei videogiochi di successo

Quello dei videogiochi è un vero e proprio universo nel quale trovano spazio milioni di videogiochi che, anno dopo anno, sono arrivati sulle varie piattaforme di gioco. La storia dei videogiochi è piena di titoli che hanno segnato in modo indelebile questo mondo. Ma come si misura il successo di un videogames? È ovvio che uno dei parametri più efficaci sia il numero delle copie vendute, o in alternativa il numero dei download (ecco qua il gioco più scaricato di sempre su PlayStation Plus), ma ci sono anche altri parametri che vengono tenuti in considerazione come longevità, distribuzione geografica ed influenza sul design e lo sviluppo di altri giochi. Qui di seguito vi parleremo di alcuni di giochi di successo che hanno fatto la storia dei videogames!

Tetris

In cima alla lista dei videogiochi di successo non può che esserci quello ideato nel 1984 dall’ingegnere sovietico Alexey Pajitnov. Tetris è finito su ogni piattaforma possibile, passando dal Gameboy negli anni ’90 (furono vendute oltre 43 milioni di copie) per poi finire anche nella versione mobile dell’Electronic Arts del 2006.

Minecraft

In seconda posizione troviamo un gioco nato e cresciuto con le piattaforme di ultima generazione: Minecraft. Uscito per la prima volta il 18 novembre 2011 e lanciato da Mojang Studios, Minecraft è considerato un gioco che ha rivoluzionato il modo di concepire il videogioco. La splendida creatura di Markus Alexej Persson, infatti, può essere considerata come un gigantesco pezzo di argilla che i giocatori possono modellare a proprio piacimento. Per far capire meglio di cosa si parla possiamo utilizzare questa definizione: “In Minecraft l’unico limite è la fantasia dei giocatori”.

World of Warcraft

Passiamo al mondo degli MMORPG dove il gioco simbolo non può che essere World of Warcraft. Sviluppato da Blizzard Entertainment, il gioco è nato nel 2004 e fin da subito ha riscosso un grandissimo successo. A quasi 20 anni di distanza, World of Warcraft si conferma un gioco di assoluto livello che nel corso degli anni ha fatto divertire decine di milioni di giocatori.

Call of Duty

Nella lista dei giochi di successo non può mancare Call of Duty, lo sparatutto per eccellenza. Il suo lancio risale al 29 ottobre 2003, quando venne pubblicato per Microsoft Windows. Nel corso degli anni sono stati pubblicati altri capitoli di questa saga (sono stati pubblicati 18 capitoli ufficiali) che è diventata una delle serie videoludiche più famose e vendute in tutto il mondo.

Super Mario Bros.

Facciamo di nuovo un salto indietro nel tempo fino al 1985 per tessere le lodi di un videogame che ha segnato un’intera generazione: Super Mario Bros. Il gioco sviluppato da Nintendo ha rivoluzionato per sempre il mercato dei videogiochi grazie al suo platform a scorrimento orizzontale. Nel corso degli anni sono uscite nuove versioni e rivisitazioni, ma il primo capitolo di questo gioco è e sarà sempre una vera e propria icona del mondo dei videogiochi