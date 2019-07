Ai Giardini della Paura arriva Ruggero Deodato

Prosegue ai Giardini di San Paolo la ventesima edizione della rassegna di cinema horror I Giardini della Paura, organizzata dall’Ufficio Cinema dell’Assessorato alla Cultura: mercoledì 24 luglio in programma il film Ballad in Blood di Ruggero Deodato. Per anni uno dei maestri assoluti del cinema di genere italiano, il regista, soprannominato Monsieur Cannibal a causa della sua controversa pellicola Cannibal Holocaust, diventata un vero cult per gli amanti del genere, sarà a Parma a presentare il film che vede il suo ritorno alla regia dopo molti anni, ed ancora inedito in sala. La serata sarà aperta dalla musica della “Nightmare Consolle” di DJ Gaido.

Ballad in Blood prende spunto da un terribile e noto fatto di cronaca, l’omicidio di Meredith Kercher, avvenuto a Perugia nel 2007. Liberamente ispirato dalle vicende occorse nella cittadina italiana, il film tuttavia si discosta ampiamente da come sono stati riportati i fatti ufficialmente.

Dopo una notte di Halloween all’insegna di eccessi, alcool, droga e festini a luci rosse, la studentessa ceca Lenka (Carlotta Morelli), in Italia per il progetto Erasmus, il fidanzato Jacopo (Gabriele Rossi) e l’amico di colore Duke (Edward Williams), trovano il cadavere dell’inglese Elizabeth (Noemi Smorra), che si trovava a sua volta in Italia per motivi di studio. I tre non si ricordano nulla dell’accaduto, per cui cercano di capire di più attraverso i filmati girati da Elizabeth, che era solita immortalare la sua vacanza studio in Italia con dei video ripresi con il proprio telefono. I superstiti cominciano così a scaricarsi a vicenda le colpe e ad accusarsi reciprocamente dell’omicidio, in un crescendo di tensione, follia e orrore.

Con Ballad in Blood, Ruggero Deodato riesce nell’impresa di rievocare le atmosfere tipiche del suo cinema, senza mai scadere nell’autoparodia o nel grottesco e dimostrando che in Italia è ancora possibile fare film di genere. Monsieur Cannibal mette in scena un film fresco e mai banale, che punta sulle atmosfere malsane e su un gruppo di personaggi tutti sopra le righe, ben caratterizzati dal cast decisamente funzionale al racconto. A rimanere impresso maggiormente è certamente il sorprendente debutto di Carlotta Morelli, che con i suoi sguardi diabolici e ammaliatori dipinge un personaggio destabilizzante e al tempo stesso affascinante, vero e proprio motore della vicenda.

L’appuntamento ai Giardini di San Paolo è preceduto anche questa settimana dalla serata all’arena estiva del Cinema Edison, dove martedì 23 sarà proiettato Escape Room, di Will Wernick (USA 2017), inedito in sala: tre giovani coppie, benestanti e goderecce, testano i limiti delle loro intelligenze lasciandosi rinchiudere in una “Escape Room”, in un misterioso gioco che prende una piega inaspettata e mortale.

Tutti gli appuntamenti sono ad ingresso libero sino ad esaurimento posti.

La visione dei film de I Giardini della Paura è consigliata ad un pubblico esclusivamente adulto.

Per informazioni:

www.facebook.com/giardinidellapaura

0521.031035

[email protected]