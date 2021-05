AHIFF 2021

Nel Salento si sta lavorando affinché la III edizione di AHIFF, Apulia Horror International Film Festival, dopo una seconda edizione eccezionalmente ridotta e in versione online a causa dell’emergenza Covid-19, si possa tenere in presenza, pur nel rispetto di tutte le norme di sicurezza previste dai protocolli sanitari. Prossimamente, tra agosto e settembre, nella cornice della perla dello Jonio, Gallipoli, si terrà dunque la terza edizione del giovane festival cinematografico incentrato sul genere horror-thriller. Edizione aperta anche i lungometraggi, chiuderà le iscrizioni il prossimo 7 maggio (sulla piattaforma Filmfreeway). L’evento sarà preceduto da una serie di appuntamenti online con prestigiosi ospiti. Non è ancora dato sapere qualche nome ma si ricorda che le scorse edizioni hanno visto la partecipazione di Lamberto Bava, Sergio Stivaletti, il premio Oscar Chris Walas, Paolo Ruffini, Federico Frusciante, Roberto Silvestri e Mariuccia Ciotta, Davide Di Giorgio, Luigi Pastore, Roberto D’Antona, Mario Scarlino e la sua “Bottega del Cinema” (uno dei più grandi collezionisti privati d’Italia, possiede pezzi storici rari, dal pre-cinema ai primi anni del 2000) e tanti altri. Festival partner dell’evento sono l’Italian Horror Fest di Pastore e il Taranto Monsters di Causo e Di Giorgio. Attivo coinvolgimento dell’Università del Salento e degli studenti del corso di laurea DAMS. Confermato l’amichevole rapporto tra il festival e Nocturno (l’edizione 2019 ha visto ospite Davide Pulici per un evento celebrativo dei 25 anni della rivista) che avrà un suo spazio all’interno della programmazione.