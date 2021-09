A Quiet Place II: la challenge del silenzio

A Quiet Place II, l’atteso sequel dell’horror rivelazione del 2018, scritto e diretto da John Krasinski, prodotto da Michael Bay e interpretato dalla vincitrice del Golden Globe Emily Blunt e dalla new entry Cillian Murphy, arriverà finalmente dal 23 settembre in DVD, Blu-ray™ e in versione steelbook 4K Ultra HD™ distribuito da Koch Media per Paramount Home Entertainment. Sarà inoltre disponibile sul mercato la movie collection dei due film del franchise in Blu-ray e DVD. Anche nel nuovo episodio, nonostante nuove minacce si prospettino all’orizzonte, i protagonisti devono continuare a rimanere in silenzio per non attirare l’attenzione delle mostruose creature che diventano estremamente aggressive e attaccano non appena sentono un suono.

In occasione del lancio italiano del titolo in home video, Koch Media ha quindi deciso di far sperimentare dal vivo l’esperienza del silenzio coinvolgendo alcuni giornalisti e influencer in un’originale sfida. Grazie alla collaborazione con il Laboratorio di Acustica del Dipartimento di Energia del Politecnico di Milano, gli ospiti selezionati sono potuti entrare nella camera anecoica (dal greco: priva di eco), solitamente non aperta al pubblico. È un ambiente totalmente isolato, insonorizzato e strutturato in modo da inibire il più possibile la riflessione dei segnali acustici sulle pareti: un’esperienza davvero sorprendente perché in questo luogo il riverbero del suono è annullato e i suoni a cui siamo abituati vengono percepiti in maniera differente. Giornalisti e influencer, oltre a sperimentare sensazioni totalmente nuove e non sempre confortevoli, sono stati inoltre coinvolti – come nel film – in una challenge “a tutto silenzio”: realizzare un unboxing della versione Steelbook di A Quiet Place II cercando di fare meno rumore possibile, mentre un sofisticato volumometro acustico rilevava i decibel. E come nel film non fare rumore si è rivelata un’impresa tutt’altro che facile.

Sinossi :

In seguito agli ultimi tragici eventi, la famiglia Abbot (Emily Blunt, Millicent Simmonds, Noah Jupe) deve ora affrontare il terrore del mondo esterno, mentre continuano la loro lotta per la sopravvivenza, mantenendo ancora il silenzio. Costretti ad avventurarsi nell’ignoto, si renderanno presto conto che le creature a caccia del suono non sono le uniche minacce che si nascondono oltre il sentiero di sabbia.

CONTENUTI EXTRA IN DVD E BLU-RAY™

Diario del regista: girare con John Krasinski

Disturbo rilevabile: effetti visivi e sonori

CONTENUTI EXTRA IN BLU-RAY™ E STEELBOOK 4K ULTRA HD™

Dietro le quinte

Il viaggio di Regan

Sopravvivere al porto

INFORMAZIONI TECNICHE STEELBOOK 4K ULTRA HD™:

Genere: Thriller

Dischi: 1 UHD + 1 BD

Durata: 96 minuti ca. (Durata contenuti speciali esclusa)

Audio : Inglese Dolby Atmos / Italiano, Inglese Descrizione Audio, Tedesco, Spagnolo, Francese, Portoghese, Turco 5.1 Dolby Digital

Video : Formato panoramico ad ultra alta definizione (2.39:1) Anamorfico 16/9

Sottotitoli : Italiano, Inglese, vari

Contenuti Speciali : Nel disco BD

INFORMAZIONI TECNICHE BLU-RAY™:

Genere: Thriller

Dischi: 1

Durata: 96 minuti ca. (Durata contenuti speciali esclusa)

Audio : Inglese Dolby Atmos / Italiano, Inglese Descrizione Audio, Tedesco, Spagnolo, Francese, Portoghese, Turco 5.1 Dolby Digital

Video : Formato panoramico 2.39:1 Anamorfico 16:9

Sottotitoli : Italiano, Inglese, vari

Contenuti Speciali : Diario del regista: girare con John Krasinski – Dietro le quinte – Il viaggio di Regan – Sopravvivere al porto – Disturbo rilevabile: effetti visivi e sonori

INFORMAZIONI TECNICHE DVD:

Genere: Thriller

Dischi: 1

Durata: 93 minuti ca. (Durata contenuti speciali esclusa)

Audio : Italiano, Inglese, Inglese Descrizione Audio, Francese, Spagnolo 5.1 Dolby Digital

Video : Formato panoramico 2.39:1 Anamorfico 16:9

Sottotitoli : Italiano, Inglese, Vari