7 serie tv sui supereroi da vedere

Prosegue la quarantena messa in atto per combattere il COVID-19, e questo significa che abbiamo ancora un sacco di tempo per restare in casa e recuperare film, serie tv, anime e tutto ciò che di interessante sacrifichiamo normalmente sull’altare della vita sociale. Quindi, rientrati dal supermercato, appesa la mascherina all’attaccapanni, oggi parliamo di supereroi. Dagli X-Men di Bryan Singer in avanti, il genere supereroistico non solo spopola inanellando una serie consistente di successi al botteghino, ma si è stabilito come sottogenere con un suo seguito anche sul piccolo schermo, grazie anche alla tecnologia che, rispetto al passato, rende gli adattamenti dai fumetti visivamente credibili e non involontariamente comici come un tempo. Qui di seguito sette serie tv sui supereroi, forse le migliori per livello qualitativo, sicuramente fra le più rappresentative:

1. DAREDEVIL

Il prodotto che ha segnato l’approdo dei Marvel Studios su Netflix. Daredevil deve molto al lavoro di Frank Miller, di cui riprende le atmosfere e la caratterizzazione del personaggio dando vita a un racconto in due stagioni, un noir duro e adrenalinico con alcune scene d’azione splendidamente coreografate. Molto buona la costruzione graduale del personaggio di Matt Murdock/Devil, immenso Vincent D’Onofrio nella parte del villain Kingpin. I rapporti con la continuity dell’universo Marvel cinematografico sono piazzati con la dovuta discrezione.

2. JESSICA JONES:

Nata sull’onda del successo di Daredevil, la serie dedicata alla detective alcolizzata dalla forza prodigiosa se la gioca su un registro più sottile, mettendo in scena una lunga ed estenuante guerra di nervi fra Jessica e il villain Kilgrave, un David Tennant calatissimo nella parte. Le atmosfere hanno qualcosa in comune con Daredevil, l’idea dei supereroi da marciapiede, alle prese con minacce meno spettacolari rispetto agli Avengers, è più o meno la stessa ma i tempi narrativi cambiano parecchio. La serie parte lenta per salire di ritmo in un crescendo continuo.

3. ARROW:

La serie che ha dato inizio a un universo narrativo, l’Arrowverse, che stupidamente non è stato usato per costruire le fondamenta del fallimentare universo cinematografico DC Comics. Il protagonista, l’arciere Oliver Queen, è un personaggio in continua evoluzione che interagisce con un cast di comprimari numeroso a cui viene dato un grande spazio per crescere e per brillare di luce propria. Il racconto di Arrow parte dalla lotta solitaria di un vigilante cupo e ossessionato dalla vendetta per evolversi in una vicenda avventurosa e corale.

4. TITANS:

La serie racconta le gesta del gruppo di supereroi capitanato da Robin, lo storico partner di Batman, che qui sembra aver messo su un caratterino niente male. Titans segue l’onda del primo Arrow, con un taglio molto cupo e sfrontato. Ottimo l’equilibrio fra i personaggi, le loro interazioni funzionano facendo muovere un meccanismo narrativo rapido e godibile. Una serie divertente, che forse non brilla per innovazione ma si lascia vedere più che volentieri.

5. WATCHMEN:

Confronto coraggiosissimo con il classico a fumetti di Alan Moore, di cui la serie è il seguito ufficiale. Pur non raggiungendo la perfezione del meccanismo a orologeria del fumetto da cui prende le mosse, Watchmen mette in scena una trama complessa e articolata che funziona più che bene, portando avanti la vicenda dell’ucronia di Moore che esce arricchita da un world building curato e plausibile, arricchito da una moltitudine di dettagli e di sottotesti giocati sul non detto che possono non venire colti tutti ma non per questo mancano di creare un grande senso di profondità. Un gioiello, il difetto più grande è che se ne vorrebbe di più.

6. DOOM PATROL:

Doom Patrol. Riesce a cogliere il senso della follia dei fumetti di Grant Morrison, a cui è ispirata, e a tradurla efficacemente nel linguaggio di una serie TV mainstream. Una cavalcata assurda e lisergica che fa a pezzi il tessuto stesso della realtà che ha per protagonista una banda di personaggi fragili e problematici, eroi improbabili che non si può fare a meno di amare. Doom Patrol è un grande atto di coraggio, una scommessa vinta che intenerisce e diverte raccontando una storia con una libertà di cui poche serie televisive godono al momento.

7. THE BOYS

The Boys riesce nell’intento non solo di adattare i fumetti di Garth Ennis, ma addirittura li migliora! Ripuliti dall’eccesso di compiacimento rozzo e volgare di un autore che troppo spesso si scrive addosso, i protagonisti della serie non sono comunque roba da educande. The Boys racconta di supereroi-rockstar capricciosi che guardano le persone comuni dall’alto verso il basso calpestandoli come formiche senza curarsi delle conseguenze delle loro azioni. Fino a che le conseguenze non bussano alla loro porta. Con una mazza da baseball. Una serie divertente e ignorante, che dispensa litri di emoglobina ed umorismo sopra le righe.