Bietti Edizioni, Bloodbuster e Nocturno, in collaborazione con Tempocasa presentano CinemArcord, convention del collezionismo cinematografico e dell’editoria specializzata in cinema.

INGRESSO LIBERO

Cinemarcord ospita decine di espositori/venditori con locandine e manifesti, libri nuovi e da collezione, colonne sonore in vinile e cd, super 8, laserdisc e VHS, action figures, gadgets e memorabilia… insomma, tutto quanto fa collezionismo cinematografico.

Ma CINEMARCORD vuole essere anche una GRANDE VETRINA PER L’EDITORIA (cartacea, digitale, musicale) SPECIALIZZATA IN CINEMA E DINTORNI.

Questa terza edizione ospiterà i più grandi maestri italiani del cinema di genere degli anni ’70 e ’80, in particolare focus su Commedia Sexy e Horror & Thriller. L’elenco completo degli ospiti lo potrete vedere sul sito www.cinemarcord.it

Quest’anno, poi, la manifestazione coincide con l’anniversario di tre realtà milanesi che hanno fatto del cinema la loro bandiera: 10 ANNI di BIETTI HETEROTOPIA, la collana cinema della storica casa editrice Bietti; 20 ANNI di attività di BLOODBUSTER, negozio e editore milanese specializzato in cinema di genere e 25 ANNI di NOCTURNO, la rivista dedicata al lato oscuro del cinema.

Per festeggiare degnamente questa importante tripla ricorrenza, non si poteva che realizzare un’edizione “monstre”, una convention all’americana con il meglio del cinema “Stracult” italiano. Si alterneranno nelle due giornate i grandi protagonisti del cinema italiano di genere. Molto spazio, anche questa volta, sarà dedicato al mondo delle colonne sonore, con interventi degli operatori del settore, presentazioni di novità in uscita e UN SET LIVE ACUSTICO DEI FRATELLI LA BIONDA, autori di alcune colonne sonore iconiche per BUD SPENCER & TERENCE HILL.

Inoltre, nei locali della manifestazione, saranno allestite due mostre:

SERGIO MARTINO: 2019. Dopo la caduta di New York

LA COMMEDIA SEXY ANNI ’70 e ’80 nei manifesti di ENZO SCIOTTI

Programma completo su

www.cinemarcord.it

Una produzione Bietti, Bloodbuster e Nocturno con il sostegno di Tempocasa Franchising Immobiliare, Bo.Ro.Mi. e Frigoriferi Milanesi