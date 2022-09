21 è un film diretto da Robert Luketic, su soggetto di Ben Mezrich e sceneggiatura di Peter Steinfeld e Allan Loeb. È uscito nelle sale cinematografiche Usa nel marzo del 2008, il mese successivo in quelle italiane. È una pellicola leggera e godibile, molto apprezzata dagli appassionati di gioco. Il film racconta, infatti, le avventure del MIT Blackjack Team, ovvero di una squadra di studenti del Massachusetts Institute of Technology con la passione per la matematica e per il blackjack. Questi studenti, nel decennio che va dal 1980 e il 1990, hanno sbancato diversi casinò grazie al conteggio delle carte. La storia si inspira a un fatto veramente accaduto. Protagonista della pellicola è Ben Campbell, interpretato da Jim Sturgess, attore che negli ultimi anni ha lavorato anche in Italia con La migliore offerta di Tornatore. È uno studente molto brillante, molti per lui prevedono una carriera promettente. Tuttavia, a causa dei suoi problemi finanziari si trova in seria difficoltà. Entrare all’Harvard Medical School richiede, infatti, uno sforzo economico non indifferente, la cosa non sembrerebbe minimamente alla sua portata. Ben viene accettato in facoltà, ma non sa come reperire i 300.000 dollari necessari per pagare la tassa d’iscrizione. Si impegna per farsi assegnare la borsa di studio Robinson. Questa borsa, che permetterebbe a uno studente di coprire tutte le sue spese di studio per tutto l’anno accademico, viene assegnata però a un solo studente ogni anno. Sono molti i ragazzi che ambiscono a questo sussidio. Il direttore dell’università comunica quindi a Ben che la borsa verrà assegnata a chi racconterà l’esperienza di vita più affascinante. Ben riflette sulla sua vita e realizza che la sua vita non è mai stata particolarmente movimentata. Ha dedicato buona parte della sua esistenza allo studio, mettendo in secondo piano il divertimento e altre esperienze di vita. Indubbiamente, però, i suoi studi hanno dato i loro frutti. In quei giorni, il suo talento per il calcolo viene notato dal professore Mickey Rosa dell’MIT di Boston, interpretato da Kevin Spacey. Questi sottopone a Ben il problema di Monty Hall. Ben lo risolve e il professore lo invita quindi a entrare nel team di Blackjack dell’MIT. Il gruppo è composto da altri matematici: Kianna (Liza Lapira), Fisher (Jacob Pitts), Choi (Aaron Yoo) e Jill (Kate Bosworth). Costoro hanno elaborato un sistema di conteggio delle carte da gioco complesso, che garantisce risultati eccellenti ai tavoli di blackjack. Ben non è molto addentro la questione ed è permesso.

Il blackjack ha una storia molto lunga. La sua origine si fa risalire al XVII secolo, in Francia, alla nascita di un gioco chiamato Vingt-et-un, ovvero “ventuno”. Per molti secoli questo gioco si chiamerà così, diffondendosi ovunque nel mondo. Nel 1931, con la liberalizzazione del gioco in Nevada, il 21 ha preso il nome di “black jack” ovvero di “fante nero”. Questa denominazione era legata all’introduzione una nuova specifica variante: se un giocatore faceva 21 con un asso e con un fante di picche veniva premiato con un bonus equivalente a dieci volte la posta in gioco. In seguito, questo bonus è stato abolito, ma il nome non è cambiato. Negli anni il Blackjack è rimasto un grande classico, uno dei giochi più diffusi al mondo, oggi anche nelle sue versioni online, in diverse varianti.

Ben esamina il tutto con attenzione, ma decide di rifiutare l’offerta. Il blackjack non fa per lui. Tuttavia, poco tempo dopo Jill, una delle studentesse del gruppo, lo persuade ad accettare la proposta. In questo contesto subentra anche una questione non trascurabile: le possibilità che Ben ottenga la borsa di studio sono molto basse. Il blackjack potrebbe aiutare Ben a risolvere il problema dell’ingresso all’Harvard Medical School. Inizia così una nuova avventura. Il gruppo ottiene documenti falsi e ogni membro si costruisce un’identità fittizia. Ogni fine settimana si recano a Las Vegas, fingendo di non conoscersi e mettono in atto un piano organizzato in ogni minimo dettaglio. In breve tempo si ritrovano a collezionare vincite strabilianti al tavolo verde. Ben è entusiasta della piega che stanno prendendo gli eventi, finalmente la ruota sembra girare nella giusta direzione. Tuttavia, non è tutto oro quello che luccica e presto si creano forti dissidi all’interno del gruppo. Diversi fattori metteranno alla prova la tenuta della squadra e anche l’entusiasmo di Ben, che però è deciso nel portare fino in fondo la questione. 21 di Luketic è una pellicola senza pretese, forse un po’ eccessiva in lunghezza, ma che diverte. Ci mostra dei lati molto interessanti dell’essere umano e delle sue aspirazioni, specie in dinamiche di gruppo. Ovviamente il film negli anni è diventato una vera e propria pellicola di culto per gli appassionati di blackjack, che non possono assolutamente perderne la visione.