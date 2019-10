10 serie tv da guardare ad Halloween

Come per le molte tradizioni popolari americane diffusesi più o meno spontaneamente nel resto del mondo, l’intrattenimento cinematografico e televisivo ha sicuramente svolto un ruolo preponderante nel’imporre la tradizione di Halloween in Italia. Non è difficile immaginare l’importanza del cinema per l’infanzia, i telefilm per famiglie pomeridiani anni ’90 e le infinite repliche di Italia 1 nell’affermare gli esotici rituali del 31 ottobre. E al netto del trick or treat, il secondo grande appuntamento di Ognissanti è oggi il film dell’orrore da vedere in gruppo. Già nel 1996 lo Scream di Williamson e Craven, con il tono meta-ironico del periodo, dedicava una celebre scena al sempre vivo dibattito tra amici su quale vhs horror riguardarsi. Era solo l’utima celebrazione di una tradizione ormai sdoganata ben al di fuori degli USA. L’era dello streaming ha oggi superato tutti i problemi legati al reperimento: nel 2019 è possibile mettere le mani su qualunque film in pochi minuti, e cosa vedere ad Halloween diventa una scelta sempre più complessa. Dunque, anziché il solito film da novanta minuti, è giusto che una selezione in linea con i tempi fornisca un’alternativa televisiva. Tra serie miniserie e antologie conclusive, le potenzialità per una visione in binge a tema si sprecano. Una scelta che spazia dal teen-horror già mitologico (Buffy ed epigoni), a successi autoriali moderni (Hannibal) e fenomeni di costume rigorosamente per ragazzi (Stranger Things). Ecco allora dieci possibili serie tv da guadare ad Halloween, rigorosamente in tono horror. Equamente divisi tra classici conclusi, e nuovi lavori ancora in produzione.

CLASSICI CONTEMPORANEI

1. Masters of Horror

A metà anni 2000 la golden age televisiva iniziava stabilmente ad attirare autori di primo piano in progetti fino ad un decennio prima impensabili. Masters of Horror è un po’ il prototipo moderno di quelle decine di serie antologiche horror che successivamente ripresero la vecchia tradizione americana à-la Rod Serling del raccontino dell’orrore in tv. Le due stagioni Showtime ospitano un catalogo esplosivo, dal recuperato John Carpenter ad un Takashi Miike all’apice, fino all’ultima buona prova di un redivivo Dario Argento.

2. Dead Set

Prima di Black Mirror e The Walking Dead, c’era Dead Set. Il futuro autore del cult sci-fi Charlie Brooker anticipa di qualche decisivo anno il revival zombie dei 2010, e con la sua brutale miniserie a tema affila le armi della satira che presto gli torneranno utili per il debutto BBC. 5 episodi brevi, praticamente pensata apposta per un binge di tre ore.

3. Ash vs The Evil Dead

Forse iniziata troppo tardi (2015) e finita troppo presto (tre stagioni), il ritorno di Ash Williams è andato comunque a colpo sicuro nell’assicurarsi il sostegno delle platee di fan de La casa. Complice il clamoroso ritorno (regia e produzione) di Sam Raimi, il risultato va ben oltre l’operazione nostalgia, e aggiunge un apprezzato quarto capitolo alla saga. In attesa di un ennesimo ritorno, puntualmente annunciato ogni due anni.

4. Tokyo Vampire Hotel

In termini di miniserie e autori prestati alla tv, l’opera dell’inafferrabile Sion Sono era destinata a farla da padroni. Cult immediato e non potrebbe essere altrimenti, lanciato in occidente con il lungimirante benestare di Amazon Prime Video, è il più tipico e scatenato delirio visivo dell’autore giapponese. Per spettatori abituati a tutto.

5. Channel Zero

Per i più curiosi, vale assolutamente la pena recuperare qualcosa da questa serie antologica in quattro parti. Ispirata a leggende metropolitane e vecchi creepypasta da forum, ogni stagione conta sei episodi sui 40 minuti e una nuova, piccola storiella. In attesa di un ripescaggio per le reti italiane, val la pena se non altro per aver regalato l’ultimo ruolo da protagonista all’immenso Rutger Hauer (stagione 3).

SERIE IN CORSO

6. Hill House

Piccolo colpo da campione Netflix, che con Hill House affida il romanzo più celebre di Shirley Jackson (da cinquant’anni in attesa di un remake valido dopo il classico Gli invasati del 1963) a quello che insieme a James Wan è forse il più abile artigiano di ghost stories del cinema mainstream (Mike Flanagan, in grande spolvero). Prima stagione stellare, pressione a mille per la seconda.

7. The Terror

Destino delle miniserie antologiche di grande successo è trovarsi a deludere il proprio pubblico nel momento esatto in cui gli autori provino a distaccarsi dal trionfo iniziale. Il primo ciclo di The Terror ha convinto tutti; il ritorno in toni J-Horror un pubblico meno vasto. In realtà entrambi i lavori valgono assolutamente una visione: la presenza nel catalogo Netflix Italia aiuta.

8. American Horror Story: Apocalypse

La scelta del “capitolo” è puramente indicativa, e lasciata alla volontà dello spettatore. In dieci stagioni, AHS è probabilmente l’esempio più positivo in termini commerciali del formato antologico così ben assimilato all’estetica horror. L’ultima stagione, 1984, ha un formato nostalgia dedicato, come inevitabile, al revival slasher anni ’80. Dietro la nona stagione, una scelta praticamente infinita.

9. Castle Rock

Annunciata, cancellata, riscritta, riadattata, attesa e infine distribuita da Hulu, la serie che avrebbe dovuto riunire finalmente il mastodontico universo letterario di Stephen King in un discorso televisivo coerente è stata per decenni il sogno di decine di milioni di adepti al culto del genio di Portland. La montagna ha in realtà partorito un anonimo topolino desaturato, ma per i fan è una gradita caccia all’easter egg di dieci ore.

10. Kingdom

Colpevolmente passata sotto silenzio da Netflix stessa, Kingdom è sicuramente uno dei lavori a tema horror più interessanti ad essere distribuiti dal colosso streaming. Online dallo scorso gennaio, la serie coreana unisce in un contesto post-medievale elementi di thriller politico, period drama dai toni wuxia, suggestioni fantastiche e tantissimi zombie. Al momento è poco più che una miniserie, ma una seconda stagione “in grande” sarà distribuita il prossimo anno.