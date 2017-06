Potrebbe essere la grande sorpresa dell’estate, The Sinner, il serial in otto puntate che Usa Network manderà in onda a partire dal prossimo 2 agosto. Il pilota è stato presentato al recente Tribeca Film festival, dando appunto adito alla speranza che possa trattarsi di qualcosa di molto interessante. La protagonista dello show è Jessica Biel, nel ruolo di Cora, sposa e madre, che nei primissimi minuti della prima puntata vediamo compiere un delitto di fronte a decine di persone; la donna si avventa contro un ragazzo e lo pugnala alla gola, ammazzandolo tra ruscelli di sangue. Un attacco di follia omicida che non sembra avere nessuna giustificazione logica, nessun movente. Cora ha massacrato la vittima apparentemente senza sapere nemmeno lei stessa perché lo abbia fatto. E la tagline con cui lo show viene lanciato è proprio questa: “stavolta non conta scoprire chi, ma perché”.

Bill Pullman è il Detective Harry Ambrose, l’altra figura chiave della storia, colui che è chiamato a indagare i motivi per cui Cora ha ucciso un ragazzo che non conosceva, sulla spiaggia di un lago, in pieno giorno, sotto gli occhi di decine di testimoni. Chi ha recensito la puntata pilota al Tribeca, scrive che già nei primi cinquanta minuti si intuisce che qualcosa di oscuro e di molto traumatico (genere: abusi sessuali & fanatismo religioso) alberga nel passato del personaggio di Jessica Biel, anche se il titolo, The Sinner, cioè La peccatrice, aggiunge mistero al mistero. Almeno per coloro che non hanno mai letto il romanzo omonimo di Petra Hammesfahr, da cui la serie ideata da Derek Simonds è tratta.