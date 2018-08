The Last Heroes: battuto il primo ciak

Cominciate le riprese di The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi, il nuovo film scritto e diretto da Roberto D’Antona, prodotto da L/D Production Company, la casa di produzione cinematografica aperta dallo stesso D’Antona insieme alla sua socia e attrice Annamaria Lorusso. Si tratta del terzo film cinematografico firmato L/D Production e diretto da D’Antona, dopo il successo di critica e pubblico raccolto da The Wicked Gift, del 2017, uscito nelle sale ad aprile e da Fino all’Inferno, distribuito nelle sale italiane lo scorso 2 agosto (entrambi distribuiti in home video da CG Entertainment in autunno).

Ieri, il 19 agosto, quindi, il primo ciak per The Last Heroes – Gli Ultimi Eroi, la cui trama è ancora avvolta nel mistero, anche se si tratterebbe di un Fantasy/Horror, che si inserirebbe nello stesso filone dei film di avventura anni ‘80 e ‘90 – The Goonies, The Monster Squad, Ghostbusters, Gremlins – e che si svilupperà in due archi temporali distinti, oggi e 20 anni fa. Il film verrà girato quasi completamente ad Oleggio, località in provincia di Novara, dove sono stati ricostruiti gli ambienti della cittadina in cui si snoderanno le vicende raccontate nella pellicola. Il film farà largo uso di effetti speciali meccanici ed effetti visivi digitali, ad opera rispettivamente della Make Up Artist Paola Laneve ed del VFX Supervisor Alessio Barzocchini, oltre alla fotografia di Stefano Pollastro e alla colonna sonora della compositrice Aurora Rochez. In contemporanea con l’apertura del set, sono state diffuse le prime immagini dal set (che potete vedere nella gallery). A breve verrà anche diffuso il cast ufficiale del film.