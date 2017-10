The Evil Within al TOHorror Film Fest

L’evento cinema di questa XVII edizione del TOHorror Film Fest è a dir poco ghiotto: The Evil Within (2017) di Andrew Rork Getty, che sarà proiettato al cinema Greenwich Village in Via Po 30, venerdì 20 Ottobre h. 20.30. A seguire, un incontro sul film con Davide Pulici e Chiara Pani di Nocturno Cinema, che snoccioleranno aneddoti e commenteranno la visione con voi. Sono numerosi gli elementi che rendono The Evil Within (il titolo originale era The Storyteller) un horror diverso da molti altri: in primis, la storia che si cela dietro, che è di quelle a dir poco affascinanti. Andrew Rork Getty era uno dei rampolli della nota famiglia di multimiliardari americani, appassionato d’horror, che nel 2002 decise di creare il proprio film. Dopo 15 anni (nel 2016) e innumerevoli vicissitudini la pellicola, che era rimasta a lungo in un cassetto, ricomparve dal nulla all’American Film Market. Getty, miliardario bizzarro e dal carattere insopportabile, nonché molto innamorato della cocaina, non ha mai potuto vedere il proprio film completato: fu trovato morto nel 2015 nella sua villa, in cui peraltro ha girato gran parte del film, nudo e riverso in una pozza di sangue.

Qui potete leggere l’intera storia:

http://www.nocturno.it/the-evil-within/

Questa edizione del TOHorror, la diciassettesima, si terrà dal 17 al 21 ottobre in due locations differenti: il già citato Greenwich e il Blah Blah Cineclub, in Via Po 21. Oltre all’evento-bomba con The Evil Within, ritroviamo il Concorso Lungometraggi che ha in serbo titoli interessanti come Brackenmore, Offensive e Redwood. Inoltre, incontri letterari, film fuori concorso, i consolidati concorsi Web Series, Animazioni, Cortometraggi e Sceneggiature. Tema di questa edizione numero 17 è….la superstizione! E l’edizione di quest’anno è dedicata a due giganti dell’horror che purtroppo non sono più con noi, Tobe Hooper e George A. Romero.

Vi attendiamo numerosi, vestiti di viola e con gatti neri alla mano!

https://www.tohorrorfilmfest.it/

https://www.facebook.com/tohorror.filmfest/