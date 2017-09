The Devil’s Candy censurato da Youtube

A pochi giorni dall’uscita in sala, il prossimo 7 settembre, The Devil’s Candy è stato censurato da Youtube. La piattaforma web ha bloccato la campagna di comunicazione prevista a causa dei “contenuti particolarmente scioccanti” degli spot da 15” e da 30”. Dopo aver riscosso il favore della critica e del pubblico a livello internazionale, The Devil’s Candy arriverà nelle sale italiane giovedì 7 settembre. La trama del film ruota attorno a Jesse, un pittore tormentato da conflitti interiori, che con la giovane moglie Astrid e la figlia Zooey comprano la casa dei loro sogni, il cui prezzo è sceso a seguito dell’oscuro passato che avvolge la proprietà. La loro vita inizia a complicarsi quando i quadri di Jesse assumono un aspetto demoniaco e lui comincia a sussurrare con la voce del diavolo. Nel frattempo Ray, il figlio disturbato dei vecchi proprietari, sviluppa un’ossessione per Zooey, dopo essere comparso sulla soglia di casa chiedendo di ritornarvi. Appare subito evidente che Ray e Jesse sono entrambi posseduti dalle medesime forze oscure e che la famiglia di Jesse non è al sicuro né da Ray né dal diavolo stesso. Nell’attesa, vi offriamo i due spot “incriminati” nella versione completa originale