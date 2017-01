Teresa Palmer #escileperNocturno

La bellezza di Teresa Palmer non ha bisogno di commenti. È un valore che si giustifica e si pregia da sé. Lanciata nel 2005 da Wolf Creek di Greg McLean, l’attrice di Adelaide ne ha fatta di strada. Venti e oltre titoli al suo attivo fino a oggi, alcuni anche di un certo successo e del nostro genere, come Warm Bodies, dove era coprotagonista con lo zombi Nicholas Hoult innamorato di lei e prima ancora lo young-adult Sono il numero quattro. Ma ha lavorato anche con Terrence Malik in Knight of Cups, ha girato La battaglia di Hacksaw Ridge di Mel Gibson (2016) e la vedremo in Message from the King di Fabrice du Welz. Bravissima, Teresa, ma adesso #escileperNocturno