Presenterà in prima mondiale JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable

Il Neuchâtel International Fantastic Film Festival avrà come ospite d’onore della sua imminente 17a edizione Takashi Miike, che presenterà la prima mondiale del suo nuovo film JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable domenica 2 luglio, 2017 a Neuchâtel. Questo adattamento dell’eponimo manga di Araki Hirohiko un cult che ha stampato più di 100 milioni di copie in tutto il mondo, verrà proiettato nell’ambito della International Competition del festival. La crew del film, a partire dal protagonista Yamazaki Kento (che interpreta Higashikata Josuke, aka Jojo), sarà presente a questo evento.

JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable si concentra sulla quarta parte della serie manga di Araki Hirohiko, pubblicata tra il 1992 e 1995 e oggi comunemente considerata patrimonio della cultura giapponese. Questa è la trama dettagliata del manga, come la riporta Wikipedia: “Siamo nel 1999 e il nuovo protagonista è Josuke Higashikata, figlio illegittimo dell’attempato Joseph Joestar. Recatosi nella cittadina giapponese (fittizia) di Morio-cho per metterlo in guardia da un’oscura minaccia che incombe sulla città, Jotaro incontra suo zio che ha solo sedici anni e gli insegna ad avvalersi del suo potere psichico (stand).

Nella piccola cittadina Jotaro e Josuke vanno alla ricerca dell’Arco e della Freccia, un misterioso artefatto con il potere di risvegliare il potere stand di chi ne viene trafitto, per evitare che rimanga nelle mani sbagliate: infatti molti cittadini di Morio-cho cominciano a sviluppare poteri che si fanno sempre più bizzarri. Il principale “cattivo” della serie è Yoshikage Kira, un serial killer dotato di stand (appropriatamente battezzato “Killer Queen”) che non vuole assolutamente rinunciare alla sua esistenza tranquilla e ha inscenato per tutta la vita una falsa mediocrità per essere “lasciato in pace”….