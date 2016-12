Esattamente tra un mese, il 30 gennaio 2017, Suspiria torna al cinema per tre giorni, in una versione rimasterizzata in 4K a partire dal negativo originale. QMI/Stardust si occuperà della distribuzione del film, mentre la Videa, proprietaria dei diritti, ha curato il restauro dei materiali originali presso il laboratorio tedesco TLEFilms Film Restoration &Preservation Services, dove tutti i difetti della pellicola sono stati corretti digitalmente. L’edizione riportata al cinema si preannuncia un evento memorabile, a giudicare dalla qualità delle immagini che si apprezzano nel nuovo trailer del film, predisposto da Saralardani. Se mai vi è stato un film di Dario Argento in cui la potenza estetica dell’immagine ha giocato un ruolo primario e fondamentale, questo fu certamente Suspiria, girato con un particolare procedimento, il “Technicolor Dye Transfer” che consentì a Dario Argento e al direttore della fotografia Luciano Tovoli di ottenere le tinte calde e sature che inondano le scene di questo primo capitolo della Trilogia delle Madri, continuato da Inferno e concluso pochi anni fa da La terza Madre.

Per il ritorno dopo 40 anni nelle sale di Suspiria, è stato realizzato anche un nuovo artwork a cura dello Studio Grafite, che cattura in un “profondo rosso” lo spirito onirico e fiabesco del film che Argento e Daria Nicolodi immaginarono come una specie di cross-over tra Biancaneve e le suggestioni ricavate dal romanzo di Wedekind Mine-Haha, ambientato in un’accademia di danza per adolescenti – tant’è vero che l’idea iniziale del regista era di usare attrici bambine. Alla fine Argento dovette abbandonare questa opzione ma lasciò nel film delle tracce, per esempio le maniglie delle porte poste più in alto del normale per far sembrare piccoli i personaggi, o le scaramucce tra le allieve della Tanz Akademie che ricordano i litigi tra bambini.