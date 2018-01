Creepypasta, ovvero: “copiaincolla da spavento”. Con questo termine si intendono dei racconti spaventosi generati su Internet e diffusi (con il copia e incolla) come vere e proprie mitologie virali, aventi come protagonisti personaggi terrificanti di pura fantasia. Pare che questo genere di cose abbia cominciato a diffondersi dal 2008, a partire da forum specializzati e da comunità virtuali di amanti dell’horror. Il fenomeno è stato studiato da illustri professori universitari giunti alla conclusione che i creepypasta rappresentano oggi quel che un tempo si chiamava “folklore”, con tutto il suo bagaglio di leggende orali, fiabe e miti. Da questo magmatico terreno dei creepypasta, insieme a svariate altre figure terrificanti, è uscito lo Slender man, il cosiddetto “Uomo snello”, parto della fervida fantasia di tale Victor Surge, ovvero Eric Knudsen. Si tratta di una specie di manichino, una sagoma stilizzata con braccia e gambe lunghissime e una faccia priva di occhi, naso, bocca, orecchie e senza capelli. Una forma quasi astratta di essere umano, dell’altezza di due metri e mezzo, le cui origini sono ignote.

Le mani dello Slender Man sono artigliate e come dotazione dorsale, nascosta ma tremenda, lo Slender Man reca dei tentacoli. Dicono sia vestito con un abito nero e una cravatta che fa pendant, anche se qualcuno la descrive di colore rosso. La sua prerogativa creepy sarebbe di rapire bambini/ragazzini dai 5 fino ai 15 anni di età. E possiederebbe il potere di teletrasportarsi e di riuscire, a mo’ di camaleonte, a confondersi con l’ambiente circostante. Questo bel soggetto si è insinuato di prepotenza nell’universo dei videogiochi e dal 2011 è stato protagonista di un nugolo di cortometraggi. Ma adesso è arrivata l’ora del suo approdo anche su grande schermo. La Screen Geems ha prodotto Slender Man, di cui sono stati da poco diffusi poster e trailer. Diretto dal francese Sylvain White (molte serie tv e qualche lungometraggio) e sceneggiato da David Birke (che ha scritto, tra gli altri Elle), Slender Man racconta di alcune studentesse di una piccola città del Massachussets che mettono in atto, per scherzo, un rituale per evocare lo Slender Man. Ma subito dopo, una di loro scompare… Il trailer lascia presagire spaventi e angoscia a un livello non consueto. Ma bisognerà aspettare fino a maggio per verificare se le promesse saranno mantenute