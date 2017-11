Sergio Martino e Luc Merenda da Bloodbuster

Domenica 19 Novembre dalle ore 20,00 alle 21,00 il negozio di Bloodbuster, a Milano, resterà aperto per un appuntamento unico. Luc Merenda e Sergio Martino, dopo la presentazione ufficiale delle loro autobiografie, che si terrà all’interno di Bookcity (qui i dettagli), si sposteranno presso i locali di Bloodbuster, in Via Panfilo Castaldi 21, per incontrare i fan e autografare le copie dei libri. Si tratta ovviamente di un evento unico e irripetibile: la possibilità di incontrare due popolarissimi protagonisti del cinema di genere italiano: Sergio Martino, regista che ha spaziato tra i filoni del cinema commerciale con grande abilità, passando dalla stagione dei polizieschi degli anni ’70 alla commedia popolare degli anni ’80 (ha la sua firma il celebre L’allenatore nel pallone con Lino Banfi alias Oronzo Canà), alle fiction TV dei ’90, e Luc Merenda, attore, uno dei belli d’importazione del cinema italiano, anch’egli con una carriera a cavallo tra gli anni ’70 e gli ’80 tra polizieschi e action, fino alla commedia. I due hanno, per un aureo periodo, formato un sodalizio che ha dato vita a quattro pellicole tra le più amate dai seguaci di B movies: Milano trema, la polizia vuole giustizia (1973), I corpi presentano tracce di violenza carnale (1973), La città gioca d’azzardo (1974) e La polizia accusa, il servizio segreto uccide (1975). Le loro memorie sono state recentemente pubblicate da Bloodbuster in volumi cartonati e rilegati, con una veste grafica degna della loro importanza.

DOMENICA 19 NOVEMBRE 2017, alle ore 20,00 alle 21,00

Bloodbuster via Panfilo Castaldi, 21 20124 Milano

tel 0229404304

www.bloodbuster.com

[email protected]bloodbuster.com