Scappa – Get Out in anteprima italiana al Bif&st il 27 aprile

Sarà presentato in anteprima al Bif&st, giovedì 27 aprile al Teatro Petruzzelli di Bari, il film rivelazione della Universal Pictures, campione d’incassi in USA: Get Out, prodotto dalla Blumhouse (The Visit, la serie Insidious e The Gift) e frutto della mente di Jordan Peele. Il film sarà poi in sala dal 18 maggio. In Get Out un giovane afro-americano visita la tenuta di famiglia della sua fidanzata bianca ma presto scopre il vero motivo che si cela dietro l’invito. Ora che Chris (Daniel Kaluuya) e la sua ragazza, Rose (Allison Williams), sono arrivati al fatidico incontro con i suoceri, lei lo invita a trascorrere un fine settimana al nord con Missy (Catherine Keener) e Dean (Bradley Whitford). In un primo momento, Chris interpreta il comportamento eccessivamente accomodante della famiglia come un tentativo di gestire il loro imbarazzo verso il rapporto interrazziale della figlia, ma con il passare del tempo, fa una serie di scoperte sempre più inquietanti, che lo portano a una verità che non avrebbe mai potuto immaginare.

A metà tra un thriller avvincente e un racconto provocatorio, Get Out è scritto e diretto da Peele e prodotto dalla Blumhouse di Jason Blum, assieme a Sean McKittrick, Edward H. Hamm Jr. e lo stesso Peele. Il film è interpretato anche da Caleb Landry Jones, Stephen Root, Milton “Lil Rel” Howery, Betty Gabriel, Marcus Henderson, e Lakeith Stanfield. E per celebrare il vulcanico Blum e la sua società, la Fox ci propone un video fan-made che passa in rassegna tutti i grandi successi mietuti dal produttore dal tocco horror-dorato, al quale anche Nocturno ha di recente dedicato anche un corposo dossier.

Il Bif&st – Bari International Film Festival, ideato e diretto da Felice Laudadio, presidente Margarethe von Trotta, si tiene a Bari da sabato 22 a sabato 29 aprile.