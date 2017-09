Una succulenta notizia per gli amanti dello storico capolavoro espressionista: un nuovo remake di Nosferatu sta per essere firmato da uno dei più promettenti registi del contemporaneo panorama orrorifico. Dopo il successo di The Witch, salutato come l’horror del 2016, il talentuoso Robert Eggers affronta un altro ambizioso progetto, sempre assieme alla giovane protagonista del suo primo film e di Split, Anya Taylor-Joy. Si tratta del remake di Nosferatu, il vampiro di F.W. Murnau rinominato Conte Orlok, capolavoro del cinema muto, nato nel 1922 da un adattamento non autorizzato del Dracula di Bram Stoker. Una pellicola destinata a diventare pietra miliare della storia del cinema, ispirando intere generazioni di registi tra i quali Werner Herzog, nella realizzazione di Nosferatu, il principe della notte, in cui un misterioso quanto fascinoso Klaus Kinski interpretava la mitica figura folcloristica.

Le affascinanti atmosfere gotiche permeavano già il precedente film di Eggers, un viaggio cupo ed angosciante nel mondo della stregoneria attraverso le vicende di una fanciulla angelica alla scoperta dei propri impulsi, in balia di superstizioni e macabre scoperte. Caratteristiche cucite perfettamente addosso al corpicino dell’esordiente attrice di Miami. Sembra che il regista reclami ancora una volta Anya Taylor-Joy come protagonista femminile del suo remake di Nosferatu, sempre che gli impegni lo permettano, dato il successo del thriller di Shyamalan che la vedrà partecipe nelle riprese di Glass, sequel di Split e di Unbreakable. Uno tra i tanti progetti dell’attrice, che al momento sta girando I Nuovi Mutanti, adattamento Fox del fumetto della Marvel, spin-off di X-Men. Noi ci auguriamo che il promettente binomio artistico riesca nuovamente a collaborare per donarci un’altra visione atipica all’interno di un genere, pur concentrandosi su un archetipo del terrore, il vampiro che abita da sempre incubi e leggende di mezzo mondo. Studio 8 distribuirà il remake di Nosferatu, prodotto da Chris Columbus & Eleanor Columbus.