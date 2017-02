Road of the Dead – Wyrmwood per Midnight Factory

Dal 23 febbraio sarà disponibile in dvd e Blu-Ray per Midnight Factory Road of the Dead – Wyrmwood, l’horror australiano scritto e diretto dai fratelli Kiah e Tristan Roache-Turner che unisce il tema dei morti viventi alle atmosfere post-atomiche stile Mad Max. Il punto di fusione tra l’universo apocalittico romeriano e quello altrettanto catastrofico e post-atomico immaginato da George Miller, è costituito da una misteriosa epidemia che trasforma tutti coloro che non possiedono un determinato gruppo sanguigno, in esseri famelici, rabbiosi e affamati di carne umana. La vicenda che viene seguita di un personaggio sopravvissuto al flagello, Barry (Jay Gallagher), procede come una sorta di road movie, a bordo di un mezzo corazzato che garantisce la salvezza dai mostri.

L’edizione Koch Midnight Factory, (in doppio disco per il dvd, a disco singolo per il Blu-Ray), è abbondante di extra, che comprendono, oltre al blooklet di accompagnamento a cura di Nocturno, il backstage del film (4′ 31”), le scene tagliate (19′ 06”), interviste al cast tecnico e artistico (34′ 49”), la post-produzione (4′ 12”), la produzione (5′ 57”), il ricchissimo documentario I diari di Wyrmwood (47′ 22”) e il trailer. In esclusiva, una clip tratta dai Diari di lavorazione di questo piccolo cult, di cui è in preparazione il sequel.