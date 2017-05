Prologue: The Crossing si intitola il filmato di circa tre minuti che la Fox ha diffuso in occasione dell’Alien Day, lo scorso 26 aprile. Il frammento costituisce l’anello mancante tra ciò che abbiamo visto alla fine di Prometheus e quel che costituisce materia di Alien: Covenant. Non si tratta di una clip estrapolata dal nuovo film, ma di un cortometraggio esplicativo a sé stante. Protagonisti ne sono l’androide David (Michael Fassbender) e Elizabeth Shaw (Noomi Rapace), che – si ricorderà – al termine di Prometheus abbandonavano la luna LV-223, dopo il compiersi del massacro, a bordo di una nave aliena, appartenuta agli Ingegneri, diretti verso il pianeta di origine dei Padri Creatori: verso il Paradiso – e Covenant all’inizio doveva intitolarsi proprio Paradise. A bordo del velivolo semilunato, la Shaw ripara David, che era stato decapitato. Quindi viene messa in ibernazione dall’androide, per il viaggio che li condurrà alla fonte del Tutto. La parte finale di questo cortometraggio mostra l’arrivo dei viaggiatori nel Paradiso e l’attracco del mezzo a una struttura aerea, in un panorama dominato da una topografia colossale aliena: una piazza, edifici, monoliti dai volti umanoidi. David solo assiste all’atterraggio. Elizabeth non viene mostrata. Ed è possibile vedere i micidiali cilindri contenenti il patogeno mutaforma, il germe degli Alien, come se fossero pronti per essere sganciati a mo’ di bombe sugli abitanti del Paradiso…