Pierino passa al porno?

Tristezza, per favore va via...

«Pierino, un uomo, una storia un mito, qui nella stanza dove ho chiavato tantissime donne, per me è il raggiungimento di tutto quello che potevo avere», dice enfaticamente Rocco Siffredi, all’inizio del video di una quarantina di secondi che sta facendo il giro della Rete. Non ha titolo, il video. Ma si potrebbe pensare a qualcosa tipo, “La tristezza”. Che cosa è la tristezza? La tristezza è la faccia di Alvaro Vitali, 67 anni tra poco, il 3 di febbraio, che vestito da Pierino sorride a denti stretti mentre guarda fisso l’obiettivo, su questo set (set?), attorniato da due attrici hard e da due anonimi del Trecento (pare siano due tizi che hanno a che vedere con le Iene) che se lo sbaciucchiano e se lo coccolano. Ma il sale del video, sono gli occhi di Alvaro che sembra ipnotizzato dall’obiettivo. E quel sorriso a denti serrati.

Vitali, nemmeno un mese fa, dichiarava a Oggi di campare raccontando barzellette alle feste di compleanno e ai matrimoni: «Andiamo forti nei ristoranti, io e mia moglie, che è anche una brava cantautrice. Lo spettacolo che facciamo si chiama: Novanta minuti di…. Siamo una coppia comica collaudata. Per quanto riguarda la mia carriera di attore, invece, mi pare evidente che il cinema mi abbia lasciato solo». Ora: che ci fa Pierino nella stanza dove Rocco si è chiavato tantissime donne? Sta lì per una gita di piacere o ci dobbiamo aspettare che prossimamente Pierino entri, più probabilmente come disturbatore che come performer, in qualche film porno (qualcuno ipotizza il titolo: Pierino is back)? Con il video, sono circolati anche un paio di scatti in cui Alvaro siede di fronte a una delle due attrici (s)vestita da suora, a letto, con le gambe spalancate e i pixel in zona Cesarini… Staremo a vedere.