L’etichetta italiana Spikerot Records ha pubblicato negli ultimi mesi del 2018 ben tre colonne sonore: “Philosophy Of A Knife”, “I Vampiri” e “Cani Arrabbiati”.

“Philosophy Of A Knife” (2008) è uno dei film più scioccanti e disturbanti di sempre. Opera del regista russo Andrey Iskanov, POAK è un viaggio di 4 ore nelle viscere dell’inferno che mette in mostra con spietati dettagli e crudo realismo gli esperimenti perpetrati dai giapponesi della Unità 731 sulla popolazione cinese durante la Seconda Guerra Mondiale. Un vero pugno allo stomaco. Riuscite ad immaginare la colonna sonora per un film del genere? Lo stesso Iskanov e il compositore elettronico Alexander Shevchenko ci consegnano un lavoro in cui composizioni industrial malatissime incontrano ballate tremolanti per pianoforte insieme a paesaggi sonori a dir poco angoscianti.

Disponibile qui: http://bit.ly/POAK-OST

“I Vampiri” di Riccardo Freda, datato 1957, è il padre di un genere che nei decenni successivi porterà cineasti italiani come Bava, Argento e Fulci a diventare tra i più influenti registi horror di tutti i tempi. A quanto pare fu lo stesso Bava, seppure non accreditato, a portare a termine il film. La colonna sonora composta dal Maestro Roman Vlad, un’opera sinfonica macabra e drammatica, si addice perfettamente all’atmosfera della pellicola e vi guiderà attraverso le strade di una oscura e gotica Parigi. Disponibile per la prima volta nella sua interezza e per la prima volta in vinile e rimasterizzato dai nastri originali, “I Vampiri” è a tutti gli effetti la colonna sonora del primo film horror italiano del periodo sonoro.

Disponibile qui: http://bit.ly/Vampiri_OST

L’ultimo della lista è il capolavoro del grande Mario Bava, “Cani Arrabbiati”, un grandissimo esempio per molti colleghi negli anni a venire tra i quali Quentin Tarantino che dichiara di essersi ispirato alla pellicola di Bava per il suo “Le Iene”. “Cani Arrabbiati” (1974) è una perla “pulp” rimasta nascosta per oltre due decenni a causa del fallimento della compagnia di produzione dell’epoca e pubblicato solo a metà anni 90 diventando istantaneamente un culto tra gli appassionati. Composta dal Maestro Stelvio Cipriani, la colonna sonora è stata rimasterizzata dai nastri originali appositamente per questa uscita, resa disponibie per la prima volta volte in vinile nella sia interezza in una versione completamente restaurata.

Disponibile qui: http://bit.ly/CaniArrabbiati_OST

Spikerot Records

Unconventional Music Squad

Via Arapietra 50

65124 Pescara

ITALY

www.spikerot.com

www.facebook.com/spikerotrecords

www.instagram.com/spikerotrecords