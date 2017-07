Dopo l’ottimo horror/sexy Catacomba, ispirato ai fumetti neri italiani degli anni Settanta, il regista indipendente Lorenzo Lepori torna dietro la macchina da presa con un nuovo e promettente lungometraggio: Notte nuda, un horror dalle forti connotazioni erotiche che sarà girato interamente in Toscana nella prima metà di agosto. Nel cast, molto ridotto, troviamo alcuni interpreti che hanno già lavorato con Lepori, soprattutto in Catacomba: Henrj Bartolini, attore dal curriculum prevalentemente teatrale; Simona Vannelli, che nel film precedente ricopriva due ruoli; e soprattutto Pascal Persiano, volto noto dell’horror italiano anni Ottanta (Paganini Horror, Voci dal profondo) e molto attivo in televisione, che dopo Catacomba torna in Notte nuda come protagonista. New entry della factory sono invece due attrici dalla spiccata sensualità: Yana Proshkina, che si è fatta notare in un ruolo indiavolato in Possessione demoniaca di Alessio Nencioni, e la procace modella Concetta Pagliarella, che per la prima volta si lancia nell’esperienza di un film horror indipendente.

Nel cast tecnico di Notte nuda, da notare l’importante collaborazione di Stefano Pizzolitto e del suo studio nel reparto effetti speciali: questo assicura un’adeguata realizzazione di una serie di mostri e situazioni sanguinolente, ancora una volta pesantemente ispirate al mondo del fumetto per adulti made in Italy. Anche questo film vedrà la collaborazione dell’omonimo disegnatore Lorenzo Lepori, per la realizzazione della locandina e di un fumetto tratto dal film che accompagnerà la futura distribuzione in homevideo. Sulla trama vige un certo riserbo: in breve e molto in generale, parla della notte brava di due amici separati da lungo tempo (Pascal Persiano ed Henrj Bartolini), che si trasforma in un incubo soprannaturale quando si troveranno loro malgrado in un bosco dove si aggirano delle creature malefiche che desiderano il loro sangue. Considerate le premesse e i precedenti film di Lepori, ne vedremo delle belle.