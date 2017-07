Non bussate a quella porta in Blu-Ray (e dvd) nella collana Midnight Factory di Koch Media, è un’uscita da tenere in particolare considerazione. L’horror diretto da Caradog W. James non soltanto si inserisce originalmente nella linea dei discendenti di Babadook, per il modo in cui pone al centro dell’intrigo una madre e una figlia alleate per combattere forze stregonesche, ma stupisce grazie a un dispendio di tecnica che non manca di richiamare il linguaggio dei classici, tra zoom e tagli di inquadratura ricercati e preziosi. Il regista, del resto, si era distinto per il suo stile poco allineato e convenzionale già nel lungometraggio che aveva diretto nel 2013, il fantascientifico The Machine. Lo aiutano, nella riuscita di Non bussate a quella porta, le due attrici scelte per i ruoli di madre e figlia, Katee Sackhoff e Lucy Boynton, la prima nota soprattutto per la sua interpretazione del capitano Kara Thrace nel media franchise Battlestar Galactica, mentre la Boynton, al netto di tutto il resto della sua giovane ma già promettente carriera, è stata una delle tre protagoniste del capolavoro horror di Oz Perkins February – L’innocenza del male.

La trama di Non bussate a quella porta (nell’originale Don’t Knock Twice) si dipana da un’inquietante leggenda urbana relativa a una casa abbandonata, presumibilmente abitata da una vendicativa strega. Quando la tormentata adolescente Chloe (Boynton) bussa a quella porta una notte, non ha idea di quale orrore stia per scatenare… In fuga e diretta alla casa di campagna della madre (Sackhoff), una tossicodipendente in recupero che ha trasformato la sua vita diventando una famosa artista, Chloe deve imparare a fidarsi della donna che l’ha messa al mondo per poter fermare il sanguinario demone mutaforma che la insegue, un essere che le mitologie dell’Europa del’Est conoscono come Baba Yaga… La Limited edition del film proposta da Midnight Factory si presenta con numerosi bonus, oltre al booklet curato da Nocturno: Making of, La storia, Il cast, Cercando Ginger, Gli effetti speciali – di cui vi offriamo una clip esclusiva – e Trailer.