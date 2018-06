NIFFF – Il programma completo

Il Neuchâtel International Fantastic Film Festival (8-14 luglio) ha svelato il programma ufficiale completo per la 18a edizione, incentrato sulla messa in evidenza dell’audacia delle produzioni attuali. Con David Cronenberg come presidente della giuria, la competizione internazionale sarà composta da una panoramica dei film più attesi (Under the Silver Lake di David Robert Mitchell, Hereditary di Ari Aster, Mandy di Panos Cosmatos), nonché dai lungometraggi di talenti emergenti (Luz di Tilman Singer, Cutterhead di Rasmus Kloster Bro, Justin P. Lange & The Dark di Klemens Hufnagl), e dal meglio del cinema d’autore nel genere fantasy (Climax di Gaspar Noé, Diamantino di Gabriel Alamantes e Daniel Schmidt, Muere, monstruo, muere di Alejandro Fadel). I film sperimentali saranno accanto a retrospettive e cartes blanches, per delineare la storia del cinema di genere, in particolare con la categoria Classics reloaded, dedicata alla versione restaurata di celebri capolavori proiettati all’Open Air. What We do in New Zeland, la prima retrospettiva incentrata sui film di genere Neozelandesi, ci condurrà dall’altra parte del mondo e la sezione El Dorado tornerà a rendere omaggio all’immaginario senza frontiere del cinema latinoamericano. Per la sua cerimonia di apertura, il NIFFF presenterà la prima mondiale della serie web Le 5e Cavalier, in collaborazione con RTS. La prima svizzera di Hotel Transilvania 3 concluderà il festival con una nota bizzarra, divertente e intergenerazionale!

CONCORSO INTERNAZIONALE

16 film concorreranno per il premio H.R.Giger Narcisse, assegnato da David Cronenberg, che ammonta a 10.000 franchi dal Comune di Neuchâtel. Tra i protagonisti della competizione ci sono le anteprime svizzere di Tigers Are Not Afraid (Issa López), elogiato da Guillermo del Toro, e del film più terrificante dell’anno, ovvero Hereditary di Ari Aster. L’adattamento del popolare manga Kasane del regista giapponese Satô Yûichi avrà qui la sua anteprima internazionale. Altri momenti salienti sono la commedia retrò An Evening With Beverly Luff Linn, il secondo lungometraggio di Jim Hosking, il cui primo film ha fatto davvero impressione nell’edizione del 2016, così come la commedia sociale iraniana Pig (Khook) di Mani Haghighi …

AN EVENING WITH BEVERLY LUFF LINN Jim Hosking, USA, 2018, 108’ Anteprima svizzera

CUTTERHEAD Rasmus Kloster Bro, Danimarca, 2018, 84 ‘Anteprima mondiale

CLIMAX Gaspar Noé, France, 2018, 95’ Anteprima svizzera

DIAMANTINO Gabriel Abrantes & Daniel Schmidt, Portugal/France/Brazil, 2018, 92’ Anteprima svizzera

HEREDITARY Ari Aster, USA, 2018, 120’ Anteprima svizzera

LUZ Tilman Singer, Germany, 2018, 70’ Anteprima svizzera

MUERE, MONSTRUO, MUERE Alejandro Fadel, Argentina/France/Chile, 2018, 109’ Anteprima svizzera

PIG (KHOOK) Mani Haghighi, Iran, 2018, 90’ Anteprima svizzera

TIGERS ARE NOT AFRAID Issa López, Mexico, 2017, 83’ Anteprima svizzera

UNDER THE SILVER LAKE David Robert Mitchell, USA, 2018, 139’ Anteprima svizzera

KASANE Satô Yûichi, Japan, 2018, 100’ Anteprima internazionale

MANDY Panos Cosmatos, USA/Belgium, 2018, 121’ Anteprima svizzera

PIERCING Nicolas Pesce, USA, 2018, 81 Anteprima svizzera

THE DARK Justin Lange & Klemens Hufnagl, Austria, 2018, 91 European premiere

TIME SHARE Sebastián Hofmann, Mexico, 2018, 96’ Swiss premiere

WHEN THE TREES FALL Marysia Nikitiuk, Ukraine/Poland/Macedonia, 2018, 88 Anteprima svizzera

NEW CINEMA FROM ASIA

Funzionando come un indicatore della situazione attuale del cinema di genere asiatico, questa sezione comprende le ultime tendenze dall’Estremo Oriente. Quest’anno segnerà il ritorno di Miike Takashi con la prima europea di Laplace’s Witch. Il folle e colorato film di supereroi Bhavesh Joshi Superhero di Vikramaditya Motwane (che ha vinto al NIFFF dell’anno scorso) sarà proiettato, così come l’attesissimo remake del classico Satan’s Slaves del regista indonesiano Joko Anwar

BAD GENIUS Nattawut Poonpiriya, Thailand, 2017, 130’ Anteprima svizzera

BUYBUST Erik Matti, The Philippines, 2018, 126’ Anteprima europea

INUYASHIKI Sato Shinsuke, Japan, 2018, 126’ Anteprima svizzera

OPERATION RED SEA Dante Lam, China, 2018, 142’ Anteprima svizzera

BHAVESH JOSHI SUPERHERO Vikramaditya Motwane, India, 2018, 153’ Anteprima svizzera

HANAGATAMI Ôbayashi Nobuhiko, Japan, 2017, 169’ Anteprima svizzera

LAPLACE’S WITCH Miike Takashi, Japan, 2018, 117’ Anteprima europea

SATAN’S SLAVES Joko Anwar, Indonesia/South Korea, 2017, 107’ Anteprima svizzera

FILMS OF THE 3RD KIND

I generi cinematografici si intersecano in questa selezione diversificata di esperimenti ibridi e film formalmente innovativi. Preparatevi per una valanga di anteprime svizzere e ospiti prestigiosi: l’attrice Halldóra Geirharðsdóttir di Women at War (premio SACD alla Settimana Internazionale della Critica), Benedikt Erlingsson, il creatore di screenmovies Timur Bekmambetov (e il suo film Profile), il piccolo adorabile mostro di Monster Hunt 2 e Frank Ribière, direttore di La femme la plus assassinee du monde. Infine, Yannick Renier sarà presente per presentare Carnivores, che ha diretto con suo fratello, e racconta una storia incentrata sulla relazione carnivora tra due sorelle…

AMMORE E MALAVITA Marco & Antonio Manetti, Italy, 2017, 133’

CORNELIUS, LE MEUNIER HURLANT Yann Le Quellec, France, 2018, 105’ Anteprima internazionale

I KILL GIANTS Anders Walter, USA/UK/Belgium, 2017, 104’ Anteprima svizzera

MARY SHELLEY Haifaa Al-Mansour, UK/Ireland/Luxembourg/ USA, 2018, 120’ Anteprima svizzera

MUTAFUKAZ Guillaume “Run” Renard & Nishimi Shojiro, France/Japan, 2017, 90’ Anteprima svizzera

PROFILE Timur Bekmambetov, USA/UK/Cyprus/Russia, 2018, 105’ Anteprima svizzera

THE REAL ESTATE Måns Månsson & Axel Petersén, Sweden/UK, 2018, 88’ Anteprima svizzera

CARNIVORES Yannick & Jérémie Renier, France/Belgium, 2018, 87’ Anteprima internazionale

HOTEL ARTEMIS Drew Pearce, United Kingdom/USA, 2018, 94’ Anteprima svizzera

LA FEMME LA PLUS ASSASSINEE DU MONDE Franck Ribière, Belgium/UK/USA, 2018, 102’ Anteprima svizzera

MONSTER HUNT 2 Raman Hui, Hong Kong/Chine, 2018, 110’ Anteprima svizzera

NUMBER 37 Nosipho Dumisa, South Africa, 2018, 90’ Anteprima europea

THE MAN WITH THE MAGIC BOX Bodo Kox, Poland/Italy, 2017, 105’ Anteprima svizzera

WOMAN AT WAR Benedikt Erlingsson, Iceland/Ukraine/France, 2018, 101’ Anteprima svizzera

ULTRA MOVIES

Cercate brividi? La categoria Ultra Movies metterà alla prova i vostri limiti con i lavori più estremi dell’anno. Tra gli ospiti l’attrice Amanda Plummer (Pulp Fiction, Hunger Games), che presenterà la prima internazionale di A Young Man With High Potential di Linus de Paoli, e il regista di Blood Test Owen Egerton. Ci sarà anche la prima europea dell’ultimo film di Colin Minihan, What Keeps You Alive, in presenza delle sue due principali attrici.

A YOUNG MAN WITH HIGH POTENTIAL Linus de Paoli, Germany, 2018, 85’ Anteprima internazionale

BLOOD FEST Owen Egerton, USA, 2018, 90’ Anteprima europea

LIVERLEAF Naito Eisuke, Japan, 2018, 114’ Anteprima europea

PREMIKA Siwakorn Charupongsa, Thailand, 2018, 90’ Anteprima svizzera

THE GREEN FOG Guy Maddin, Evan & Galen Johnson, USA, 2017, 63’ Anteprima svizzera

ATERRADOS Demián Rugna, Argentina, 2017, 88’ Anteprima svizzera

GONJIAM: HAUNTED ASYLUM Jeong Beom-sik, South Korea, 2018, 95’ Anteprima svizzera

ONE CUT OF THE DEAD Shinichiro Ueda, Japan, 2018, 96’ Anteprima svizzera

THE FIELD GUIDE TO EVIL V. Franz, S. Fiala, P. Strickland, A. Smoczynska, K. Gebbe, C. Evrenol, C. Reeder, A. Ahluwalia & Y. Veslemes, New Zealand, 2018, 117’ Anteprima europea

WHAT KEEPS YOU ALIVE Colin Minihan, Canada, 2018, 98’ Anteprima europea