NIFFF: I primi otto titoli della selezione ufficiale

Il Festival International du Film Fantastique di Neuchâtel svela i primi otto titoli della selezione ufficiale della 17a edizione (30 giugno – 8 luglio 2017). Si tratta di otto primizie, suddivise tra competizione internazionale (International Competition) e asiatica (New Cinema from Asia), ma anche nelle sezioni non competitive (Films of the Third Kind e Ultra movies). Se ne vedranno delle belle…

International Competition

The Endless di Aaron Moorhead & Justin Benson, USA, 2017, prima visione internazionale. Messisi alla ricerca degli appartenenti a un’oscura setta dalla quale sono fuggiti, due fratelli si troveranno di fronte a qualcosa di indescrivibile. Un’opera potente e sconvolgente.

El Bar di Álex de la Iglesia, Spagna, 2017, prima visione per la Svizzera. Cosa fare nel caso in cui si finisca assediati dentro un bar da un malefico cecchino? Il genio del cinema spagnola torna con un thriller altamente ansiogeno, in cui l’humour va a braccetto con le bassezze umane. Astenersi claustrofobici.

New Cinema from Asia

Zombiology: Enjoy Yourself Tonight, di Alan Lo, HK, 2017, prima visione internazionale. Due sciocconi indossano il loro costume da super-eroi per salvare Hong Kong da un’invasione di zombi. Un film al crocevia dei generi, che non lesina divertimento ed emozioni.

Films of the Third Kind

Ron Goosens, Low Budget Stuntman, di Steffen Haars & Flip van der Kuil, NL, 2017, prima visione svizzera. I New Kids tornano alla commedia demenziale con le avventure di Ron, un alcolizzato qui decide di lanciarsi in una carriera come cascatore professionista per amore. Farà il botto!

Small Town Killersm di Ole Bornedal, DK, 2017, prima visione svizzera. Due imprenditori ingaggiano un killer per far fuori le loro mogli, divenute tiranniche. Ma la situazione si rovescerà inaspettatamente a loro svantaggio…

Colossal di Nacho Vigalondo, USA, 2016, prima visione svizzera. In questa sorta di fiaba, Anne Hathaway incarna nello stesso tempo un donna con problemi esistenziali e una lontana parente di Godzilla dalle dimensioni titaniche. Una doppia identità distruttiva!

Berlin Syndrome di Cate Shortland, AU, 2017, prima visione svizzera. Una ragazza australiana accetta il corteggiamento di un bel berlinese e si ritrova sequestrata. Prodromo dello svilupparsi di une relazione velenosa e violenta…

Ultra Movies

Meatball Machine Kodoku, di Nishimura Yoshihiro, JP, 2017, prima visione svizzera. Bloccati in un contenitore di vetro disceso dal cielo, gli abitanti di un quartiere devono sopravvivere a degli alieni assetati di sangue. Un survival ultra gore e tale da mettere a dura prova qualunque vomit-bag