In anticipo sulla conferenza stampa del 21 giugno, sono stati rivelati i primi 12 titoli dei film della Selezione Ufficiale del NIFFF, il Neuchâtel International Fantastic Film Festival, che si terrà dal 6 al 14 luglio prossimi nella ridente cittadina svizzera. Si tratta di 12 ricche anticipazioni di un programma che quest’anno intende celebrare “la diversità, la virtuosità e l’immaginario”, all’interno delle principali sezioni del Festival, dalla competizione internazionale, al New Cinema From Asia, fino agli appuntamenti crossover di Films of the Third Kind e alle proiezioni di mezzanotte degli Ultra Movies.

Ammore e malavita

Marco & Antonio Manetti, IT, 2017

Cast: Claudia Gerini,

Carlo Buccirosso, Giampaolo Morelli

Musical mafioso-glmour

Bad Genius

Nattawut Poonpiriya, TH, 2017

Cast: Chutimon Chuengcharoensukying,

Eisaya Hosuwan, Teeradon Supapunpinyo

Mission: Impossible School Heist

Blood Fest

Owen Egerton, US, 2018

Cast: Robbie Kay, Tate Donovan, Zachary Levi

Prima visione europea

Run-For-Your-Life Ultimate Splatterfest

Carnivores

Jérémie & Yannick Renier, FR/BE, 2018

Cast: Leïla Bekhti, Zita Hanrot, Bastien Bouillon

Slick Neo-Noir Thriller

Hereditary

Ari Aster, US, 2018

Cast: Toni Collette, Gabriel Byrne, Alex Wolff

Instant Classic Ultimate Horror

Mandy

Panos Cosmatos, US/BE, 2018

Cast: Nicolas Cage,

Andrea Riseborough, Linus Roache

Death Metal Revenge Splatter

Monster Hunt 2

Raman Hui, HK/CN, 2018

Cast: Tony Leung Chiu-wai,

Bai Bahie, Boran Jing

Epico Wuxia Fantasy

Number 37

Nosipho Dumisa, ZA, 2018

Cast: Irshaad Ally, Monique Rockman,

Ephraim Gordon

Prima visione europea

Un thriller hitchcockiano mozzafiato

Piercing

Nicolas Pesce, US, 2018

Cast: Christopher Abbott,

Mia Wasikowska, Olivia Bond

Neo-Giallo Sadistic Thriller

Pig

Mani Haghighi, IR, 2018

Cast: Hasan Majuni,

Leila Hatami, Leili Rashidi

Commedia slasher surreale

The Field Guide to Evil

Can Evrenol, Agnieszka Smoczyńska,

Peter Strickland, Calvin Reeder, Severin Fiala,

Veronika Franz, Katrin Gebbe,

Yannis Veslemes & Ashim Ahluwalia, NZ, 2018

Cast: Birgit Minichmayr, Sarah Navratil,

Niharika Singh

Prima visione europea

Folk Horror Anthology

Time Share

Sebastian Hofmann, MX/NL, 2018

Cast: Luis Gerardo Méndez,

Miguel Rodarte, Cassandra Ciangherotti

Holiday Home Invasion