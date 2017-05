Il Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel annuncia le primizie del suo programma NIFFF EXTENDED nell’ambito della sua 17° edizione. Creazione digitale, sceneggiatura audiovisiva o, ancora, letteratura contemporanea, la multidisciplinarietà di questo spazio di riflessione sulla cultura del fantastico si svolgerà attraverso quattro eventi di riferimento: EPIC GAME JAM, IMAGING THE FUTURE, STORYWORLDS e NEW WORLDS OF FANTASY. Offerta totalmente gratuita e complementare al Festival, NIFFF Extended riunirà una cinquantina di esperti svizzeri e internazionali che metteranno in comune le loro conoscenze sull’avvenire del genere

EPIC GAME JAM / 30.06.17 – 02.07.17 / Concezione di video-giochi

Le basi restano le stesse delle edizioni precedenti, ossia la creazione di un videogioco sottoposto a delle regole epiche e folli: un intervallo di tempo limitato, un ambiente eccentrico, una piñata, una valanga di sotto-temi da integrare. In breve, la garanzia di un week-end di creazione epica senza limiti. Per maggiori informazioni: www.epicgamejam.com

IMAGING THE FUTURE / 03.07.17 – 04.07.17 / Creazione digitale e nuove tecnologie

Quest’anno, IMAGING THE FUTURE rafforzerà il proprio ruolo internazionale di polo delle nuove tecnologie dell’immagine estendendo l’indagine alla Russia dove la conoscenza legata alla creazione di effetti visivi (VFX) ha dato prova di sé in numerosi blockbusters. Con una innegabile abilità tecnica che nulla ha da invidiare agli Studios di Hollywood, le produzioni russe traboccano di conoscenza visuale e si distinguono dagli effetti speciali dell’Occidente. Per meglio capire questo fenomeno, IMAGING THE FUTURE inviterà Arman Yahin (direttore del Main Road Post a Mosca) e due altri supervisori agli effetti speciali russim di fama internazionale, che condivideranno la loro esperienza nel settore.

STORYWORLDS / 05.07.17 /

Mentre i media immersivi non cessano di confondere i limiti tra cinema e videogiochi, STORYWORLDS ha come scopo di interrogarsi sull’impatto che queste nuove tecnologie hanno sulla narrazione. Ted Schilowitz (Futurist 20th Century Fox) tornerà sul suo lavoro di consulente nell’ambito di uno dei più grandi Studios del mondo ed estenderà la discussione all’Europa con un pool di esperti del settore, tra i quali Domenico La Porta (responsabile dei nuovi media a Wallimage Creative e direttore del R/O institute) e Fabienne Tsai (ricercatrice associata al dipartimento Spatial Media dell’École nationale supérieure des Arts Décoratifs).

NEW WORLDS OF FANTASY / 06.07.17 / Letteratura fantastica contemporanea

Rinsaldando la collaborazione con la Maison d’Ailleurs, le NIFFF ospiterà Beb-deum, uno degli artisti guida del « Corps-Concept », la prossima esposizione del museo. Noto per il suo lavoro per Metal Hurlant, questo autore di fumetti firma numerose opere (L’Album, 1987 ; Burocratika, 1989) prima di abbracciare il digitale per rispondere agli interrogativi sul meticciato e sulla globalizzazione. NEW WORLDS OF FANTASY offrirà la possibilità di tornare sulla ricca opera di questo artista influenzato dalla cultura popolare giapponese.