NIFFF EXTENDED svela il suo programma

NIFFF EXTENDED: la tavola rotonda sulle sfide maggiori del cinema di genere

Il Neuchâtel International Fantastic Film Festival rivela il suo programma NIFFF EXTENDED. Questa offerta completamente gratuita e complementare al festival si interroga sulle sfide maggiori della produzione visiva nell’ambito del fantastico, sia in Svizzera sia all’estero. Ospiti di fama parleranno dei ponti teorici tra questo genere e le nuove tecnologie dell’immagine (IMAGING THE FUTURE), della scenarizzazione audiovisuale (STORYWORLDS), della letteratura fantastica contemporanea (NEW WORLD OF FANTASY) e della ludificazione degli ambiti della creazione e della ricerca (GSGS’18, EPIC GAME JAM). Nell’ambito di questo simposio, le NIFFF ospiterà, tra gli altri: Jan Harlan (produttore esecutivo di Stanley Kubrick), David Cronenberg (regista e autore), Timur Bekmambetov (regista, produttore e sceneggiatore) e Olga Kharina (regista, produttrice, sceneggiatrice), Le fossoyeur de films (Youtuber francese), e le società creatrici degli effetti visivi del blockbuster Avengers: Infinity War (Anthony e Joe Russo, 2018) …

GSGS’18 / 05.07.18 – 06.07.18 / Gamification & Serious Games

Il simposio GSGS’18 si pone all’incrocio tra necessità industriali e risposte originali per la messa in rilievo della prospettiva ludica per affrontare le tecniche di formazione, di ecologia, di gestione e di comunicazione. Riunendo le forze del nostro paese, questo evento offre un punto solido tra accademia e industria grazie all’intervento di più di 70 attori e attrici nazionali e internazionali. Contemporaneamente a 50 presentazioni e demo negli ambiti specialmente della sanità, dell’ingegneria e del sociale, il pubblico sarà invitato a una partecipazione attiva attraverso luoghi di confronto e tavole rotonde.Per gli orari e il programma dettagliato: www.gsgs.ch

IMAGING THE FUTURE / 09.07.2018 – 10.07.2018/ Creazione digitale e nuove tecnologie

SWISS FILM INDUSTRY NEXT GENERATION: Le 5 e CAVALIER (09.07, 14:45 – 16:00) Risultato del Fantastic Web Contest organizzato da RTS e dal NIFFF nel 2017, Le 5ème Cavalier è una serie web fantastica. Gli autori di questa ambiziosa produzione svizzera condividono la loro esperienza sul processo di creazione degli effetti visivi. JD Schneider (regista, Titan Films), Julien Dumont (regista, produttore, Titan Films), Kennocha Baud (VFX supervisor, DBFX Workshop)

FOCUS ON AVENGERS : INFINITY WAR (10.07, 09:30 – 14:30) Il blockbuster di Anthony e Joe Russo sarà oggetto di una ricca analisi in presenza dei principali supervisori VFX che hanno preseiduto alla creazione del suo universo e dei suoi effetti visivi.

VIDEO GAMES & CINEMA (10.07, 15:00 – 17:30) Gli autori di videogiochi danno prova di una forte padronanza degli strumenti della narrazione contemporanea. Alla frontiera tra video-gioco e cinema, l’ITF propone l’incontro con due artisti videoludici tra i più creativi. Jean-Luc Cano (Sceneggiatore e regista, FR) / Jehanne Rousseau (CEO, Spiders Games)

METADRIVE (06 – 14.07) Una istallazione interattiva e ludica di Manuel Schmalstieg e Swann Thommen con Anthony Fleury (studente HE-Arc Ingegneria). Esposizione al Temple du Bas dal 6 al 14 luglio 2018.

STORYWORLDS / 11.07.18 / Scenarizzazione audiovisuale

BAZELEVS: FROM FILM TO SCREEN MOVIES (15:15 – 16:15) Il kazako Timur Bekmambetov si è distinto con il blockbuster Night Watch (2004). In seguito, tiene fede al successo con una carriera internazionale caratterizzata dall’innovazione formale. Nel 2015, sviluppa con Olga Kharina un nuovo genere cinematografico “high concept” in cui la narrazione avviene unicamente attraverso gli schermi.

FUTURE STORYWORLDS 2018 (16:30 – 17:15) Il NIFFF e i suoi partner CineGlobe e THE Port at CERN lanciano per la seconda volta un appello a progetti che mirino a consolidare le basi scientifiche dei racconti. Questa sessione d’informazione rivelerà le condizioni di partecipazione per l’edizione 2018 e sarà ugualmente l’occasione di una presentazione del progetto immersivo più promettente del 2017: THE DAY WE BECAME ALIENS – RUMINATIONS ON WHAT IT MEANS TO BE HUMAN (Salomé Guillemin, 2017)

NEW WORLDS OF FANTASY / 12.07.18 / Letteratura fantastica contemporanea

JAN HARLAN – A TALK ABOUT FILM PRODUCTION AND OUR INNER FANTASY (14:30 – 15:45) Amico e braccio destro di Stanley Kubrick, Jan Harlan è stato, tra le altre cose, il produttore esecutivo di Shining, (1980), Full Metal Jacket (1987), Eyes Wide Shut (1999) e: AI (2001). Ci aprirà le porte della sua appassionante carriera svelandoci la sua visione della creatività.

HOW LITERATURE HAS CONSUMED THE WORK OF DAVID CRONENBERG (16:00 – 17:00) L’autore a tutto tondo affronterà il suo rapporto con la letteratura tornando sui suoi adattamenti cinematografici, così come sul suo percorso di scrittore. Osannato da Stephen King, il suo primo romanzo, Consumed (2014), ha già goduto di numerose pubblicazioni dalla sua apparizione nel 2014.