Oggi è uscito il teaser trailer, o come diavolo lo si debba chiamare, del prossimo film di Darren Aronofsky, Mother! Quello sul cui manifesto Jennifer Lawrence, compagna del regista (beato lui!) offre il proprio cuore estirpato dal petto, stilnovisticamente, a non si sa bene chi. Horror, il film pare certo che lo sia, anche se finora non è trapelato nulla della storia, se non che essa si basa sulla vita di due coniugi, la Lawrence e Javier Bardem, che viene turbata e forse qualcosa di più dall’arrivo nella loro casa di uno o molteplici ospiti inattesi. Sarà un semplice home-invasion oppure il diavolo ci mette in qualche modo la coda? Il pre-trailer a tagli continui non chiarisce nulla e rilancia le attese al giorno 8 agosto, quando la Fox renderà disponibile una preview più corposa e si spera un po’ meno reticente. Nel cast, oltre ai citati, ci saranno Michelle Pfeiffer, Ed Harris e Domhnall Gleeson. Mother! sarà a Venezia, in concorso, mentre noi comuni mortali lo vedremo nelle sale italiane a partire dal 28 settembre.