Morena Baccarin #EscileperNocturno

Morena Silva de Vaz Setta Baccarin nata a Rio de Janeiro, il 2 giugno 1979. Per tutti, Morena Baccarin. Indiscutibile valore estetico, specie da quando ha assunto il look con i capelli corti. Probabile che molti la ricordino come moglie di Damian Lewis in Homeland, dove aveva qualche scena di letto mediamente spinta. Ma a quel punto, la Baccarion le aveva già uscite da un bel pezzo, a cominciare dal serial tv di fantascienza Firefly – e parliamo del 2002/2003 – dove non si tirava indietro neppure dagli approcci lesbo. Il film dove si è più lanciata è Death in Love (2008) di Boaz Yakin, da dove arrivano le foto che vi mostriamo di seguito. Ma anche nel più recente Deadpool (2016) la brasiliana ci ha regalato un bell’amplesso sadomaso con Ryan Reynolds. Attendiamo, quindi, molto fiduciosi altre belle performance, certi che Morena non ci deluderà.