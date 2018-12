Mondo x SteelBook: 4 titoli blu-ray in arrivo

Justice League, Batman v Superman, 300 e V Per Vendetta in un'edizione esclusiva

Dopo il successo riscosso dai tre titoli horror della collection, il 29 Dicembre arrivano nella Mondo x SteelBook® quattro titoli Blu-ray™ dell’universo “comics”: Justice League, Batman v Superman, 300 e V Per Vendetta. Come per i tre cult della collana – IT, Venerdì 13 e L’Esorcista – due sono le caratteristiche imperdibili di questa edizione: la custodia SteelBook®, ovvero il packaging più prestigioso e ricercato, dall’aspetto elegante e interamente realizzato in metallo, e la cover art a cura di Mondo. Il collettivo di artisti, specializzato nella creazione di poster e artwork ispirati al mondo del cinema, dei fumetti, delle serie tv e della musica, ha messo a disposizione il proprio talento artistico per la creazione di immagini esclusive che rendono le cover delle vere e proprie opere d’arte.

Il progetto è nato per offrire ai fan e ai collezionisti la migliore edizione possibile e celebrare i titoli più amati grazie a una veste grafica totalmente innovativa. L’idea regalo perfetta per iniziare l’anno nuovo alla grande, con spettacolari opere d’arte a decorare film altrettanto spettacolari.

V per Vendetta, il film diretto da James McTeigue, è omaggiato da una grafica in bianco su nero, in cui convivono numerose forme: fuochi d’artificio, una rosa, il Big Ben e la sagoma di V circondata dalle fiamme vanno infatti a raffigurare l’iconica maschera di Guy Fawkes. L’addestramento di Leonida è al centro del Mondo SteelBook® dedicato a 300, il film di Zack Snyder ispirato alla vicenda semi-storica della battaglia delle Termopili. Il giovane e futuro re di Sparta affronta un possente lupo, immerso nel paesaggio innevato, nella cover art del Blu-Ray™ che richiama lo stile e il tratto essenziale di Frank Miller, autore del fumetto originale.

La bicromia e i toni solenni arricchiscono anche la grafica di Batman V Superman: Dawn of Justice. La possente statua dell’Uomo d’acciaio, vandalizzata dalla scritta “false God“, falso Dio, sovrasta un impotente Batman. Le fiamme divampano tra le rovine di Metropolis. Il film è presentato nella Ultimate Edition. L’intera squadra di supereroi è invece dipinta sul fronte della SteelBook® di Justice League. Il film collettivo, che raduna i più amati supereroi del mondo DC, è stato interpretato dagli artisti Mondo attraverso una serie di linee oblique dalle quali si originano le figure di Batman, Superman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash. Sul retro il simbolo della Justice League è in primo piano mentre alcune linee essenziali tratteggiano il volto dell’Uomo Pipistrello.

Questi 4 titoli si vanno a sommare alle edizioni dei 3 cult horror (IT, L’Esorcista e Venerdì 13) disponibili dal 10 dicembre. Il risultato è una collezione imperdibile, curatissima sia all’interno che all’esterno, perfetta per gli scaffali degli appassionati di cinema.

In attesa dell’uscita, è già possibile preordinare la propria copia sul sito Amazon.it al seguente link:

https://www.amazon.it/b?node=15973815031

INFORMAZIONI TECNICHE

Packshot: https://we.tl/t-rKB5QdqQ95

300 – MONDO STEELBOOK

Sinossi

L’epico graphic novel di Frank Miller (Sin City) pervade lo schermo con sangue, lampi, tuoni e timore reverenziale nel suo feroce stile visivo fedelmente ricreato con la sapiente miscela di live-action e CGI animation. Nel raccontare l’antica battaglia delle Termopili, descrive lo scontro titanico nel quale re Leonida (Gerard Butler) e 300 spartani combatterono fino alla morte contro Serse (Rodrigo Santoro) e il suo imponente esercito persiano. Vivi la storia in punta di spada in una realizzazione del tutto innovativa.

Durata: 116 minuti ca.

Dischi: 1

Contenuti speciali:

SCENE SUPPLEMENTARI del gobbo traditore e dei guerrieri giganti

FRANK MILLER – La carriera di un visionario

300 – VERITA’ O FINZIONE?: la sconvolgente vita di uno spartano

CHI ERANO GLI SPARTANI?: come gli attori hanno costruito i loro personaggi basadosi sugli usi spartani

EPISODI WEB: vai sul set con il cast e i tecnici

COMMENTO del regista Zack Snyder ed altro ancora!

JUSTICE LEAGUE – MONDO STEELBOOK

Sinossi

Alimentato dalla sua rinnovata fiducia nell’umanità e ispirato dal gesto d’altruismo di Superman, Bruce Wayne chiede aiuto alla sua ritrovata alleata Diana Prince, per affrontare un nemico ancora più temibile. Insieme, Batman e Wonder Woman si mettono subito al lavoro per trovare e assemblare una squadra di metaumani pronti a fronteggiare questa nuova minaccia. Ma nonostante la formazione di questa alleanza di eroi senza precedenti – Batman, Wonder Woman, Aquaman, Cyborg e Flash – potrebbe essere già troppo tardi per salvare il pianeta da un attacco di proporzioni catastrofiche.

Durata: 119 minuti ca.

Dischi: 1

Contenuti speciali:

HEART OF JUSTICE: scopri cosa si nasconde dietro l’iconica Trinità DC

TECHNOLOGY OF THE JUSTICE LEAGUE: scopri gli effetti tecnologici che hanno dato una marcia in più alla Justice League

JUSTICE LEAGUE: THE NEW HEROES: incontra i nuovi membri della Justice League

SUIT UP: THE LOOK OF THE LEAGUE: ci vuole lavoro di squadra per vestire gli eroi più amati del mondo

BATMAN V SUPERMAN – MONDO STEELBOOK

Sinossi

Temendo le azioni di un semidio lasciato senza controllo, il formidabile vigilante di Gotham City, Batman (Ben Affleck) affronta il venerato salvatore di Metropolis, Superman (Henry Cavill), mentre il mondo combatte per scoprire di quale eroe ha realmente bisogno.

Durata: Theatrical Version: 151 minuti ca.; Ultimate Edition: 182 minuti ca.

Dischi: 2

Contenuti speciali:

UNITING THE WORLD’S FINEST: Il futuro dei nuovi e audaci supereroi DC.

GODS AND MEN: A MEETING OF GIANTS: La Giustizia incontra la Vendetta quando i due supereroi si scontrano sul grande schermo per la prima volta in assoluto.

THE WARRIOR, THE MYTH, THE WONDER: Scopri le origini, l’evoluzione e il potere dell’amazzonica Wonder Woman.

ACCELERATING DESIGN: THE NEW BATMOBILE: Metti in moto la nuova e potente auto di Batman!

E MOLTO ALTRO!

V PER VENDETTA – MONDO STEELBOOK

Sinossi

Chi è l’uomo che nasconde la sua faccia sfregiata dietro una maschera? Eroe o folle? Liberatore o oppressore? Chi è V… e chi si unirà a lui nel suo audace piano per distruggere il regime totalitario che opprime la nazione? Dai creatori della trilogia di Matrix arriva V per Vendetta, una visione rigida e avvincente del futuro, tratta dall’omonimo fumetto dalla trama spiccatamente eversiva. Natalie Portman interpreta Evey, una giovane operaia che deve decidere se il suo eroe si è trasformato nella minaccia da combattere. Hugo Weaving è V, un coraggioso e carismatico combattente per la libertà guidato dal desiderio di vendicarsi di coloro che lo hanno sfigurato. E Stephen Rea è il detective che conduce una caccia disperata per catturare V prima che faccia scoppiare una rivoluzione. La posta in gioco sale. La tensione diventa elettrica. L’azione esplode. Voi da che parte state? Nel mondo di V, non c’è spazio per il compromesso.

Durata: 132 minuti ca.

Dischi: 1

Contenuti speciali: