Torna l’evento che ha fatto rabbrividire il pubblico romano nel 2015, il Michele De Angelis’ Horror Picture Show in 35mm. Bigger, longer and uncut. Promosso da Shockproof e da Interiora Horror Fest, la manifestazione avrà inizio il 31 ottobre, la notte di Halloween, per terminare il 4 novembre. Cinque giorni ricchi di emozioni e di suspense con pellicole rare ed introvabili, provenienti dalla collezione privata di Michele De Angelis, produttore e regista, e Simone Starace, creatori di Shockpoof, nuova distribuzione indipendente specializzata in cinema di culto. Ad alcuni capisaldi del genere, come Cube e Allucinazione perversa, si affiancano classici introvabili come L’appartamento del 13° piano, Sindrome del terrore e Una maledetta piccola squaw. Tutti in copie d’epoca italiane, rigorosamente in formato 35mm: un’occasione unica per riscoprire alcuni titoli cult nel formato originale in cui sono stati creati. Un totale di 15 incubi di celluloide pronti ad invadere le location del festival: LA CITTÀ DELL’ALTRA ECONOMIA e MACRO TESTACCIO a Roma. Mercatino video, mostre tematiche e incontri con gli autori arricchiscono l’offerta di Interiora Horror Fest, manifestazione horror indipendente e multimediale, che si terrà in contemporanea nelle stesse location.

Il programma: