L’ultima cena a bordo della Covenant

Diretta verso un pianeta remoto ai confini estremi della galassia, la ciurma della navicella Covenant scopre un presunto paradiso inesplorato che in realtà è un mondo oscuro e pericoloso. L’unico abitante è il “sintetico” David (Michael Fassbender), sopravvissuto della fallimentare spedizione Prometheus. Questa la sinossi da tempo diffusa di Alien: Covenant di cui vi abbiamo via via aggiornato sugli sviluppi della lavorazione nel corso dell’ultimo anno. Ora quasi ci siamo. A maggio il film di Ridley Scott uscirà nelle sale per Fox. Oggi vi offriamo come primo appetizer una clip, che si colloca all’inizio della storia, quando l’equipaggio della Covenant, in viaggio verso un remoto pianeta da colonizzare, si concede un’ultima cena e gli ultimi festeggiamenti prima di prepararsi per il crio-sonno.