Sarà nelle sale italiane a partire dal 30 marzo, per BIM distribuzione il noir di Raúl Arévalo La vendetta di un uomo tranquillo, un grande revenge-movie eletto come miglior film spagnolo dell’anno ai premi Goya con ben quattro riuconoscimenti. Si tratta di una coproduzione Palomar, azienda italiana di produzioni televisive e cinematografiche, accolta con entusiasmo dalla critica e dal pubblico della 73a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, che ha attribuito alla protagonista femminile Ruth Díaz il Premio Orizzonti come Migliore Attrice.

Madrid, agosto 2007. Curro è l’unico di una banda di quattro criminali che viene arrestato per una rapina in una gioielleria. Otto anni più tardi, la sua fidanzata Ana e il loro figlio sono in attesa che lui esca di prigione. José (Antonio de La Torre) è un uomo chiuso e solitario, che non sembra trovare il suo posto nel mondo. Una mattina di inverno si reca nel bar gestito da Ana e da suo fratello e da quel giorno la sua vita si intreccia con quella degli altri frequentatori abituali del bar, che lo accolgono come uno di loro. In particolar modo, è Ana a vedere nel nuovo arrivato una speranza per la sua penosa esistenza. Scontata la pena, Curro viene rilasciato e nutre la speranza di iniziare una nuova vita con Ana. Tornando a casa, però, Curro trova una donna confusa e insicura e dovrà affrontare un uomo che, distruggendo le sue aspettative, cambierà tutti i suoi piani.

Vi proponiamo una clip in esclusiva tratta dal making of del film