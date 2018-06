Dal 5 luglio prossimo, sarà distribuito nelle sale italiane, per Universal Pictures, La prima notte del giudizio, diretto da Gerard McMurray e scritto da James DeMonaco. Si tratta del quarto film della serie The Purge, iniziata nel 2013 con La notte del giudizio, del quale questo nuovo capitolo costituisce il prequel. Lo scenario dovrebbe essere noto: in un futuro prossimo, il Governo americano ha trovato il modo di coibentare gli atti di criminalità, istituendo una data durante la quale chiunque è libero di dare sfogo ai propri istinti omicidi. Quel che succede nel corso di tale Notte del Giudizio resta impunito e la mattina dopo, chi ha dato ha dato e chi ha avuto ha avuto. Il tema è stato sviluppato nell’arco di tre film prodotti dalla Blumhouse di Jason Blum, e adesso questo quarto segmento torna alle origini, raccontando come i i Nuovi Padri Fondatori d’America abbiamo escogitato questo sistema come valvola di sfogo della violenza insita nell’essere umano. Vi offriamo, nell’attesa di questo nuovo film, un fan-movie che tira le somme di quanto fin qui accaduto nel corso delle Notti del giudizio…