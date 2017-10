La chiesa – Limited edition

Una start up di CG Entertainment per il cult di Michele Soavi

La chiesa, il film che ha confermato, dopo Deliria, il talento registico della nuova promessa dell’horror italiano Michele Soavi, è oggetto di una start-up a cura della CG Entertainment che si propone come obiettivo una edizione limitata e numerata di questo cult prodotto da Dario Argento. Nella tradizione delle precedenti iniziative di CG relative a Quattro mosche di velluto grigio e Opera, La chiesa presenta il film di Soavi in dvd e Blu Ray realizzati da un nuovo master HD, con extra specialissimi e il corredo di un incredibile libro di 120 pagine, a cura di Nocturno, che traccia la storia del film fin dall’antichissima fase in cui doveva essere la terza parte del trittico di Demoni e che rivela una serie di sconcertanti retroscena collegati alla lavorazione – un volume non acquistabile altrimenti che all’interno di questa limited edition. Tutti i partecipanti al crowdfunding, che si prefigge come obiettivo minimo 300 copie prevendute, vedranno inoltre stampato il proprio nome all’interno del cofanetto che conterrà i supporti del film e il libro, insieme ad altre sorprese che verranno svelate cammin facendo.

La Chiesa CG Entertainment Limited edition conterrà

DVD del film da nuovo Master HD

Blu-ray del film da nuovo Master HD

Card autografata da Michele Soavi

Packaging esclusivo con il nuovo artwork realizzato in esclusiva assoluta da Malleus, in formato Ecolbox con apertura a libro di 17,7cm x 26,7cm e spessore di 2,7cm

Numerazione della copia limitata (500 PZ)

Il nome di tutti i partecipanti all’operazione all’interno della confezione

Extra esclusivi a cura di Nocturno in definizione

Libro di 120 pp. testuale e fotografico a cura di Nocturno

