La carne la morte e il diavolo. Erotismo, Morte e patti diabolici tra arte, letteratura e cinema. Così si intitolano una serie di appuntamenti che a partire dal 26 maggio scorso fino alla fine di giugno si svolgono nella cornice di Melzo, alle porte di Milano, presso la Casa della Cultura, Palazzo Trivulzio, via F. Bianchi, 18, la Sala Vallaperti, Palazzo Trivulzio, via Dante 2, la Biblioteca Vittorio Sereni Melzo, via A. Pasta, 43 e il Cinema Arcadia, via Martiri della Libertà. Nocturno è coinvolto in questa interessante operazione, organizzata e curata da Erica Francesca Bruni, per quanto riguarda la parte cinematografica degli eventi. Che cominceranno martedì 13 giugno con la proiezione del capolavoro di George A. Romero Dawn of the Dead (1978) nella versione restaurata in 4K che sarà introdotta, per l’occasione, dal caporedattore di Nocturno e direttore artistico della collana Midnight Factory, Manlio Gomarasca.

Un secondo appuntamento con i capolavori restaurati in 4K sarà quello del 20 giugno con Il gabinetto del dottor Caligari, il classico degli anni Venti musicato dal vivo da Cinestesia. La proiezione verrà introdotta da Claudio Bartolini, critico cinematografico, saggista e collaboratore di Nocturno.

Seguirà, il giorno 27 giugno Salò o le 120 giornate di Sodoma, di Pasolini, anch’esso nel restauro 4K, introdotto da Davide Pulici e preceduto da brani dell’intervista che Gideon Bachmann fece al regista sul set. I tre eventi si svolgeranno tutti presso il cinema Arcadia di Melzo, a partire dalle ore 20,45 e il costo di ingresso è di 5 euro.

Anche Bloodbuster, il negozio milanese leader nel cinema di genere, partecipa all’iniziativa e il giorno 13 giugno alle ore 19, presso lo spazio espositivo di Arcadia Cinema presenterà la propria più recente produzione editoriale. Ricordiamo inoltre l’appuntamento del 29 giugno, alle ore 21,30, presso la Casa della cultura di Melzo, con lo spettacolo teatrale L’origine dell’orrore, a cura di El Grand Guignol de Milan, con ingresso libero.

13 giugno, ore 20:45: ZOMBI in 4K (George A. Romero, 1978) – Versione originale sottotitolata.

introduzione a cura di Manlio Gomarasca

info e prenotazioni: http://bit.ly/2rC1aqH

20 giugno, ore 20:45: IL GABINETTO DEL DOTTOR CALIGARI in 4K (Robert Wiene, 1920) musicato da vivo da Cinestesia – il cinema muto suonato dal vivo

introduzione a cura di Claudio Bartolini

info e prenotazioni: http://bit.ly/2rMpmVN

27 giugno, ore 20:45: SALO’ O LE 120 GIORNATE DI SODOMA in 4K (Pier Paolo Pasolini, 1975)

Introduzione a cura di Davide Pulici

info e prenotazioni:http://bit.ly/2s5fCZF