It Comes at Night – Il trailer

Il regista Trey Edward Shults è quello che ha diretto lo stravagante Krisha nel 2014. Gli interpreti si chiamano Joel Edgerton, Christopher Abbott, Carmen Ejogo, Kelvin Harrison Jr., and Riley Keough. Il film, lanciato da un trailer divenuto virale, si intitola It Comes At Night ed è una storia dal tenore paranoico con al centro due famiglie barricatesi in una casa isolata in mezzo al nulla, mentre fuori, nel mondo, imperversa qualcosa di mostruoso, forse un’epidemia zombesca, non è chiaro. Veniva data quasi per certa la presenza del film a Cannes nei Midnight Screenings, invece neinte. Passa solo al Marché. Vi diremo.