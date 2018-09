Into the Dark

Jason Blum non riesce proprio a stare fermo. L’erede di Roger Corman, dopo The Purge, produce, con la sua Blumhouse, un’altra serie intitolata Into the Dark, che andrà in onda a partire dal prossimo 5 ottobre sulla piattaforma digitale Hulu.

Si tratta di una serie antologica horror legata al tema delle festività che fa balzare subito alla mente Holidays, l’horror antologico decisamente apprezzato da noi nocturniani, tessuto attorno alla rilettura macabra di alcune ricorrenze. Into the Dark proporrà un episodio al mese per un totale di 12 puntate, ognuna ispirata ad una festività o ricorrenza celebrata nel mese della sua uscita. Per ora sappiamo che il primo episodio, The Body, è diretto da Paul Davis (Beware the Moon: Remembering An American Werewolf in London) e seguirà gli omicidi di un killer sofisticato con una visione cinica della società moderna. Il suo lavoro si complicherà quando si troverà a trasportare un cadavere in bella vista, proprio durante la notte di Halloween, suscitando attenzioni e curiosità nei confronti di quello che tutti pensano sia il suo costume da assassino. Tra i protagonisti nientemeno che Tom Bateman, Rebecca Rittenhouse, David Hull, Aurora Perrineau, Ray Santiago (Ash vs Evil Dead) e Sasha Grey.

Il secondo episodio, Flesh and Blood, è basato sulla festa del Ringraziamento e diretto da Patrick Lussier (San Valentino di sangue 3D). In questa puntata vedremo Dermot Mulroney nei panni di un padre apprensivo che cerca di aiutare la problematica figlia Kimberly, un’adolescente affetta da agorafobia che dopo l’omicidio irrisolto della madre non ha più messo piede fuori casa. Durante la vigilia del Ringraziamento Kimberly inizia a sospettare di essere in pericolo, anche nella sua accogliente e sicura casa. Nel cast ci sono anche Diana Silvers, Tembi Locke e Meredith Salenger.

Per spezzare la curiosa attesa potete dare un’occhiata al trailer di Into the Dark, rilasciato dalla Blumhouse.