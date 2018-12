Intervista a Enzo Sciotti

Ciao Enzo, è un vero piacere intervistarti per Nocturno. E’ impressionante osservare come la tua arte sia stata commissionata da tantissimi registi di rilievo come Lucio Fulci, Dario Argento, Lamberto Bava, ma anche Sam Raimi, George Romero, David Lynch, per citarne solo alcuni …E ancora viene apprezzata in tutto il mondo. Cosa puoi dirci a riguardo di come iniziò la tua collaborazione con nomi cosi importanti del cinema italiano e mondiale?

Ho iniziato ha lavorare per il cartellonismo cinematografico nel 1960, i nomi importanti arrivavano soltanto se i manifesti che facevo destavano interesse nelle distribuzioni cinematografiche o nei produttori

Hai mai conosciuto di persona qualche regista con cui hai collaborato per la tua Poster Art ? Se si, avete mai avuto uno scambio di opinioni per la creazione di alcuni tuoi dipinti ?

Tranne qualche caso rarissimo nessun regista si interessava al manifesto cinematografico, era sempre compito della casa di distribuzione del film, con ultima decisione spettante al produttore.