Vi avevamo già anticipato che Miike Takashi presenterà in prima mondiale il suo nuovo film, JoJo’s Bizarre Adventure: Diamond Is Unbreakable (nella competizione internazionale) durante la 17a edizione del NIFFF, il Festival International du Film Fantastique de Neuchâtel. Tre altri film di Miike completeranno la selezione ufficiale del NIFFF 2017: Blade of The Immortal (nella competizione asiatica – NEW CINEMA FROM ASIA) e The Mole Song: Hong Kong Capriccio (ULTRA MOVIES), ma anche l’eccezionale Yatterman (2009) che arricchirà la retrospettiva RIONS DANS L’ESPACE. L’attesissimo arrivo di Miike à Neuchâtel sarà anche l’occasione per un incontro pubblico con l’enfant terrible del cinema giapponese, che avrà luogo lunedì 3 luglio alle 16 presso il Théâtre du Passage 1. Una possibilità unica di confrontarsi con Miike e di interrogarlo sulla sua creatività e sul suo amore per la sperimentazione.

Competizione internazionale

JOJO’S BIZARRE ADVENTURE: DIAMOND IS UNBREAKABLE

Miike Takashi, Giappone, 2017, 120’ – Prima visione mondiale

02.07, Théâtre du Passage 1, 20:00 / Alla presenza di Miike Takashi, Higashikata Josuke + cast

06.07, Temple du Bas, 19:45

NEW CINEMA FROM ASIA – Competizione asiatica

BLADE OF THE IMMORTAL

Miike Takashi, Giappone, 2017, 140’

Chambara Bloodbath

03.07, Temple du Bas, 19:30

07.07, Théâtre du Passage 1, 19:15

ULTRA MOVIES

THE MOLE SONG: HONG KONG CAPRICCIO

Miike Takashi, Giappone, 2016, 128’

Undercover Cartoonish Extravaganza

02.07, Temple du Bas, 22:45

08.07, Studio, 14:30

Retrospettiva – RIONS DANS L’ESPACE

YATTERMAN

Miike Takashi, Japan, 2009, 111’

Out of Control SF Musical

01.07, Théâtre du Passage 2,19:45

Programma completo : da giovedì 15 giugno su www.nifff.ch

Biglietti : da giovedì 15 giugno su www.starticket.ch