I Giardini Della Paura presentano In nome di Fulci, un’ imperdibile lunga notte di orrori in memoria di Lucio Fulci, in occasione del 90° dalla nascita. L’irripetibile evento realizzato con la preziosa collaborazione di Frizzi 2 Fulci – A tribute to my friend Lucio e Nocturno si terrà a Parma dal tramonto del 1 dicembre, fino a notte fonda. Di seguito vi riportiamo il programma, ricco d’incontri con ospiti speciali:

Alle ore 17:30 presso il DISTRETTO DEL CINEMA

IO SONO UNO ZOMBI

Incontro con il cast de L’Aldilà: il produttore Fabrizio De Angelis, l’attrice Cinzia Monreale, il truccatore ed effettista Maurizio Trani ed il musicista Fabio Frizzi.

Modera il giornalista Manlio Gomarasca, direttore della rivista Nocturno.

Alle ore 19:00 presso Cinema Edison D’essai Parma

LA NOTTE AMERICANA DEL DR. LUCIO FULCI

(A. De Lillo – 1994)

Alle ore 21:00 presso Cinema Astra

L’ALDILA’ COMPOSER’S CUT

Proiezione con esecuzione dal vivo della colonna sonora del film, alla presenza del cast

…E TU VIVRAI NEL TERRORE! L’ALDILA’

(L. Fulci – 1991)

con il gruppo F2F del Maestro Fabio Frizzi, autore delle principali colonne sonore di Fulci.

A seguire, alle ore 23:30

ZOMBI 2

(L. Fulci – 1979)

Ingresso libero. Che ne dite, il vostro appetito potrà essere soddisfatto?