La frase di lancio, il motto chiave di tutta la faccenda è: “La strada che porta a Presente Italiano 2017, è lastricata di giallo”. Presente italiano è il festival di cinema di Pistoia che quest’anno si terrà dal 28 settembre al 5 ottobre. E il giallo è il colore che, insieme al rosso, tinge il thriller nostrano: intrighi, follie, delitti, passioni perverse, strani vizi, lame di pugnale e fili di rasoio. La prossima edizione di Presente italiano ospiterà, infatti, la prima retrospettiva worldwide dedicata a uno dei registi fuoriserie del nostro giallo: Sergio Martino, l’uomo che inventò una via al genere alternativa rispetto a quella di Dario Argento. E che, a differenza di Argento, ha praticato con successo l’intero scibile del cinema popolare italiano, dalla commedia al post-atomico, dal western al poliziesco, dal mondo-movie alla fantascienza. Sempre con successo.



La retrospettiva dedicata al regista da Presente italiano si articola in una serie di iniziative che, oltre alla proiezione di alcuni suoi cult must see – tra cui Tutti i colori del buio (1972), Torso – I corpi presentano tracce di violenza carnale (1973) e Lo strano vizio della signora Wardh (1971) – avranno al centro la figura di Sergio Martino stesso, presente a Pistoia per questo omaggio insieme a uno degli interpreti feticcio della sua filmografia anni Settanta, il leggendario Luc Merenda. Tavole rotonde, sessioni di autografi, introduzione ai film. E, soprattutto, la presentazione delle autobiografie dei due diretti interessati, quella di Sergio Martino e quella di Luc Merenda, pubblicate da Bloodbuster edizioni. Due opere attese e fondamentali, in un colpo solo.

Anche Nocturno ha aderito alla partnership con Presente italiano, come pure la Casa editrice Bietti, per quadrare al meglio questo importante appuntamento che avrà il proprio traguardo alla fine del prossimo settembre. A tal fine, è stato avviato su Eppela un crowdfunding, che avrà la durata di 39 giorni e si è prefisso il target di 5.000 euro. Ben dieci sono le rewards, che vanno da un minimo di 10 euro a un massimo di 400.

Al prezzo di 100 euro, per esempio, è possibile aggiudicarsi il Box a tiratura limitata (100 pezzi) di Bloodbuster Edizioni contenente Mille peccati… nessuna virtù?, autobiografia di Sergio Martino con copertina variant + La mia vita a briglie sciolte autobiografia di Luc Merenda con copertina variant + LP colorato (in esclusiva per il box) a cura di Four Flies Records con la colonna sonora originale di Milano Trema: la polizia vuole giustizia + Booklet fotografico grande formato + Cartolina autografata da Sergio Martino + Cartolina autografata da Luc Merenda + 4 spille + portachiavi. Inoltre il catalogo del festival, il numero monografico di INLAND dedicato a Martino + ringraziamento sulla pagina FB di Presente Italiano e nella serata finale del Festival. Dunque, che cosa aspettate?