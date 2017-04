Il NIFFF omaggia Suzuki Seijun

Il Neuchâtel International Fantastic Film Festival, la cui 17a edizione si terrà dal 30 Giugno all’8 Luglio prossimi, ha annunciato per quest’anno una retrospettiva dedicata a Suzuki Seijun, scomparso nel febbraio scorso. “Regista giapponese all’avanguardia, Seijun ha segnato con la sua impronta il cinema di genere degli anni Sessanta, sovvertendo le convenzioni legate all’industria cinematografica e alla morale con un approccio nichilista accoppiato a una rara sensibilità per l’assurdo”. Leggiamo nelle note del comunicato emesso dal Festival svizzero alla guida della bella e valente Anaïs Emery.

Il NIFFF renderà omaggio, attraverso una decina delle sue opere, al regista che Quentin Tarantino, Wong Kar-wai e Jim Jarmusch considerano tra i loro maestri. Surrealista e nichilista, Seijun ha dissolto sotto i colpi del suo cinema i rigidi schematismi della società nipponica in cui si trovò ad operare. Attraverso l armi di uno stile personalissimo e dell’ironia. Il che gli costò di venire bandito per un decenno dall’industria cinematografica del suo Paese. Sublime e sulfureo, Seijun ha prodotto opere che non si possono non definire fondamentali.

Oltre alla personale su Suzuki Seijun, il NIFFF ha rivelato nelle scorse ore i titoli dei primi dieci film che comporranno la retrospettiva Rions dans l’espace dedicata al mix tra fantascienza e humour:

TWINKLE TWINKLE LITTLE STAR (Alex Cheung, HK, 1983)

HEARTY GREETINGS FROM THE GLOBE (Oldrich Lipský, CS, 1983)

SEX MISSION (Juliusz Machulski, PL, 1984)

KIN-DZA-DZA! (Georgiy Daneliya, RU, 1986)

HOWARD THE DUCK (Willard Huyck, US, 1986)

SPACEBALLS (Mel Brooks, US, 1987)

MUPPETS FROM SPACE (Tim Hill, US, 1999)

DANS UNE GALAXIE PRÈS DE CHEZ VOUS (Claude Desrosiers, CA, 2004)

G.O.R.A. (Ömer Faruk Sorak, TU, 2004)

ATTACK THE BLOCK (Joe Cornish, UK, 2011)