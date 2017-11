Il culto di Chucky diventa contest

Su Nocturno prende il via un contest dedicato a Il culto di Chucky.

Chucky, la bambola assassina dagli occhi blu desiderata da tutti i bambini che ospita al suo interno uno dei più spietati serial killer, un’icona storica nel sottogenere horror dedicato alle evil dolls. Quasi trent’anni fa iniziava una saga destinata a fare breccia nei cuori di più generazioni, una storia creata da Don Mancini che oggi può essere conclusa dai lettori di Nocturno. Avete capito bene! In occasione dell’uscita in home video de Il culto di Chucky, settimo capitolo diretto da Don Mancini, Nocturno lancia, assieme a Universal Pictures Home Entertainment Italia, un contest dedicato ai fan più affezionati alla bambola assassina. Quello che vi si richiede è scrivere il vostro finale, dare una vostra originale conclusione al nuovo capitolo della saga diventata un culto. I 3 finali migliori verranno selezionati da Nocturno e i vincitori si aggiudicheranno una copia del dvd Il culto di Chucky di Don Mancini.

La trama del settimo film, dedicato al bambolotto, ruota attorno a Nica Pierce (Flona Dourif), una donna rinchiusa da anni in un ospedale psichiatrico, convinta erroneamente di esser stata lei a massacrare tutta la sua famiglia, e non la malefica bambola. Questa volta Chucky, come si può notare dalla copertina del dvd, agisce all’interno di un manicomio, non nei panni del paziente, bensì come strumento terapeutico per rendere più facili le sessioni di gruppo. Inutile dire che da quando il giocattolo sorridente arriva nell’istituto, avranno inizio una serie di terrificanti morti che metteranno in dubbio la follia di Nica. Non mancheranno scontri tra personaggi divenuti simbolici: da una parte Andy (Alex Vincent), il primo bambino, ormai adulto, ad aver ricevuto il pupazzo “Tipo Bello” in regalo; dall’altra Tiffany (Jennifer Tilly) ex sposa sadica e perversa di Chucky che per il suo amato farebbe di tutto. Siamo curiosi di sapere come portereste a termine questa storia, quindi armatevi di molta fantasia e originalità! Tre copie del dvd Il culto di Chucky, la cui uscita in home video è prevista per il 29 novembre, aspettano solo di essere vinte da chi ci stupirà di più. Inviateci i vostri finali alla seguente mail: [email protected], entro il 25 novembre. Buona fortuna!