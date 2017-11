Il Cerchio delle Lumache di Michele Senesi

A 10 anni dal precedente Bumba Atomika, vero caso indipendente italiano e ad un pugno dalla co-produzione di I REC U di Federico Sfascia, la PALONEROfilm esce dalla palude e torna alla costruzione di un nuovo progetto. Dopo aver tentato di nuovo percorsi di finanziamento istituzionale e a fronte delle ennesime porte chiuse in faccia, si è optato quindi di nuovo per un’autoproduzione, facendo tesoro dei service delle agenzie di marketing PALONERO e Studio Buschi.

Il Cerchio delle Lumache è un prodotto radicalmente diverso da tutto quello fatto finora dalla casa di produzione. Profondamente differente da Bumba Atomika come approccio, ritmo e stile, ma di questo adotta l’impossibilità di essere incasellato in un (solo) genere definito e restrittivo e le varie derive stilistiche che lo permeano. Un piccolo titolo silente e rilassato che deraglia di tanto in tanto in maniera del tutto incontrollata e libera. Sorta di (melo)dramma, concept movie, drogato.

“Fino a che dovremo lavorare in autoproduzione e con volontariato avremo almeno la libertà di fare in ogni istante quello di cui abbiamo voglia e che ci piace senza nessun compromesso col mercato. Questo ci dona la mastodontica possibilità di inventare e testare percorsi inediti e totalmente liberi. Cinema punk cristallino”. Il film poggia le fondamenta sulle spalle di due agguerrite produttrici esecutive, Francesca Fiordelmondo e Alice Linus, mentre di nuovo è scritto, diretto e montato da Senesi Michele. La colonna sonora attualmente in fase di acquisizione vanta un nutrito stuolo di band indipendenti italiane note e meno note con pezzi editi e inediti. Tra gli attori ritroviamo il fedelissimo veterano Mauro Negri (Bumba Atomika, Somato…) e due straordinarie new entry per la PALONEROfilm: la conferma del talento di Valentina Lauducci e la giovanissima esordiente Mascia Antonelli. Il film è girato con quattro tipologie diverse di macchine da presa digitali mescolate tra loro senza nessun interesse prioritario di continuità stilistica. Il Cerchio delle Lumache è attualmente agli inizi della fase di montaggio e auspica di essere pronto per i primi Festival a primavera. Nel mentre si articolerà una bizzarra campagna marketing che includerà la messa on line free di tutto il materiale precedente della casa di produzione, corti e lunghi inclusi.