Can Evrenol, il regista turco autore dell’esoterico ed estremissimo Baskin, domani batterà il primo ciak del suo nuovo film. Un horror, naturalmente, girato in inglese questa volta, dal titolo Housewife. Difficile anzi quasi impossibile dire cosa c’entri la “casalinga” con la storia della protagonista Holly che a sette anni ha subito lo shock di vedere padre e sorella massacrati dalla madre. Passano vent’anni e Holly vive ora in una dimensione allucinata e nevrotica, che non le permette di distinguere dove finisca la realtà e comincino gli incubi. Questo finché un giorno non si imbatte in un celebre sensitivo, Bruce O’Hara, che sostiene di essere l’unico al mondo a poterla aiutare. Dice tutto e non dice niente, la sinossi ufficiale. Evrenol, di suo, offre, però, qualche indicazione interessante su Housewife quando aggiunge che si tratterà di un film nelle stesse corde di Rosemary’s Baby, che sposa una prospettiva squisitamente femminile e che abbonderanno le citazioni da Argento e da Lucio Fulci, ai primi posti tra le sue passioni cinefile. Vedremo…